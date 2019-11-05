Лига чемпионов
Телеканал Санкт-ПетербургСергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»
В концовке первого тайма пропустили, играть стало сложнее. Против «Лейпцига» и на выезде было сложно, и дома сложно. Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.
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Сергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:48
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:54, Ашберн
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Радио Комсомольская правда 04:49
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Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
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Газета.Ru 04:44
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МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
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ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
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Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
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Газета.Ru 00:44
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
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Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
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По делу об импичменте Трампа опубликованы первые показания
В конгрессе США демократами обнародована расшифровка показаний, данных бывшим советником госсекретаря Майклом Маккинли и экс-послом США в Украине Мэри Йованович.
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
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Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск
Во вторник, 5 ноября, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается наведаться на космодром «Восточный», где в рамках второй очереди развернулось строительство стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара».
ФедералПресс вчера в 01:35
Происшествия
В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы
Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»
В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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