Лига чемпионов

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургСергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»

В концовке первого тайма пропустили, играть стало сложнее. Против «Лейпцига» и на выезде было сложно, и дома сложно. Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.
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У Семака был рабочий план против «Лейпцига» — все решила разница в классе. Разбираем игру «Зенита»

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Что говорили игроки и тренеры после поражения «Зенита» от «Лейпцига» в ЛЧ

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Сергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»

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Семак: сложно сказать, была ли игра с «РБ Лейпциг» худшей в этом году

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Семак: «Шансы „Зенита“ с „Лейпцигом“ были в контратаках и при стандартах»

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Семак назвал поражение заслуженным, а Нагельсманн готов объяснить Тедеско, как обыграть «Зенит»

Sports.ruвчера в 17:07
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
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В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

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Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье

По словам Лаврова, Москва озабочена ситуацией в Восточном Средиземноморье из-за действий США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие в регионе «с откровенным антироссийским намерением».
Lenta.ru 07:00
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В.А. Малышева.
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В Курской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Курской области при лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
RT на русском вчера в 22:26
Политика

Украина заявила о готовности прекращения транзита газа из России

Киев заявил о "рекордном количестве" газа в подземных хранилищах и готовности прекратить закупки и транзит российского газа.
Газета.Ru вчера в 01:32
Политика

МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
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В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
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Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

РБК 05:03
Футбол

«Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом».
Нева Спорт вчера в 22:00
Космос

У нейтронной звезды нашли магнитные «родинки»

Российские ученые нашли у нейтронной звезды GRO J2058+42 очень необычное магнитное поле, в котором существуют своеобразные "родинки" - зоны аномально высокой напряженности.
ТАСС Наука вчера в 07:29
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
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Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Технологии

Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера

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Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Катрин Денев госпитализирована в Париже

Символ французского кинематографа, знаменитая актриса Катрин Денев госпитализирована.
Аргументы недели 05:24
Кино

Съемки «Фантастических тварей 3» начнутся в следующем году

Третью часть франшизы о мире Гарри Поттера начнут снимать весной 2020 года.
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Автоспорт

В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята

Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
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Путин назвал Большую российскую энциклопедию заменой «Википедии»

Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию.
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Часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Piter.tv 04 ноября в 03:27
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Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
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Волкер рассказал о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что Дональд Трамп подозревал Украину в попытке вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
Росбалт вчера в 20:30
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В Челябинской области проверят детдом, где забеременели три девушки

Сотрудники министерства социальных отношений Челябинской области и следственных органов проверят детский дом, где забеременели три воспитанницы в возрасте 16-17 лет.
Интерфакс 06:07
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