Футбол

АБНАБНСергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
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Сергей Семак: Никаких проблем с алкоголем у Лунева нет

Фонтанка.Ру07:10

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

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Семак опроверг слухи о проблемах с алкоголем у Лунева

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Сергей Семак: Пьянство Лунева? Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги

Спорт день за днем08:49

Главный тренер «Зенита» опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Online47.ru08:35
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Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

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Названа причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области

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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

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Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3

Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал нового тренера "Арсенала" Фредрика Юнгберга.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Андрей Лунёв
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Российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» и национальной сборной России.
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