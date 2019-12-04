Футбол

АБНАБНСергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
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Сергей Семак: Никаких проблем с алкоголем у Лунева нет

Фонтанка.Ру07:10

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

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Семак опроверг слухи о проблемах с алкоголем у Лунева

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Сергей Семак: Пьянство Лунева? Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги

Спорт день за днем08:49

Семак: у Лунева нет проблем с алкоголем

Gazeta.SPb09:33

Главный тренер «Зенита» опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Online47.ru08:35
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Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Посол России заявил о непричастности РФ к убийству в Берлине

Доказательств причастности российских государственных структур к убийству в Берлине не было и нет.
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Власти начали выплаты пострадавшим от взрыва дома под Белгородом

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В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа

В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа.
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Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
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Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
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Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
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Россия и Украина заключили соглашение о транзите нефти на 10 лет

Российская компания «Транснефть» заключила договор с организацией «Укртранснафта» о предоставлении услуг по транзиту нефти через территорию Украины на 10 лет.
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В Верховной раде перепутали текст постановления о курсе Украины в НАТО

Депутат Верховной рады и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте правительства опубликовали старый текст постановления по продвижению Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.
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СБ Украины проводит обыски в офисе Медведчука, заявил депутат Рады

Служба безопасности Украины в среду проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь", в том числе Медведчука, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
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Слуцкий устроил прощальный обед с футболистами «Витесса»

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Кошки выражают эмоции с помощью мимики, которую мы не видим

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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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Леонова: за победу в Финале Гран-при поборются Трусова и Косторная

В Финале Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине, выступят россиянки Трусова, Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.
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В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
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Медики назвали неожиданные продукты, влияющие на работу мозга

Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты удивительным, но разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Андрей Лунёв
Российский футболист
Российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» и национальной сборной России.
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