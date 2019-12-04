Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.

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Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

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