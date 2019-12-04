Футбол
АБНСергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
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Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Политика
Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Посол России заявил о непричастности РФ к убийству в Берлине
Доказательств причастности российских государственных структур к убийству в Берлине не было и нет.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Политика
Лидеры НАТО назвали «агрессивные действия» России одной из угроз
НАТО рассматривает действия России как агрессивные и представляющие угрозу евроатлантической безопасности, говорится в итоговом заявлении саммита в Лондоне, приуроченного к 70-летию альянса.
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа
В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Армия и оружие
Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Экономика
Россия и Украина заключили соглашение о транзите нефти на 10 лет
Российская компания «Транснефть» заключила договор с организацией «Укртранснафта» о предоставлении услуг по транзиту нефти через территорию Украины на 10 лет.
Политика
В Верховной раде перепутали текст постановления о курсе Украины в НАТО
Депутат Верховной рады и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте правительства опубликовали старый текст постановления по продвижению Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.
Политика
СБ Украины проводит обыски в офисе Медведчука, заявил депутат Рады
Служба безопасности Украины в среду проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь", в том числе Медведчука, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Футбол
Слуцкий устроил прощальный обед с футболистами «Витесса»
Наука
Кошки выражают эмоции с помощью мимики, которую мы не видим
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Фигурное катание
Леонова: за победу в Финале Гран-при поборются Трусова и Косторная
В Финале Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине, выступят россиянки Трусова, Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Здоровье
Медики назвали неожиданные продукты, влияющие на работу мозга
Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты удивительным, но разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.