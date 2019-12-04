Футбол
АБНСергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
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Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой
Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине
Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Политика
В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Политика
Макрон заявил о необходимости пересмотра системы равновесия в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позиция, которой придерживаются США в отношении действий в рамках НАТО, создаёт необходимость пересмотра системы равновесия альянса.
Гаджеты
Apple намерена выпускать iPhone дважды в год
Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Общество
Симоньян ответила на слова Навального про звонок в ФБК
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила Алексею Навальному, который написал о ее звонке в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает RT.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Происшествия
В Одессе ищут 10 человек, пропавших без вести при пожаре в колледже
Украинские спасатели пытаются установить местонахождение десяти человек из-за пожара в одесском колледже, сообщил на брифинге в среду директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Владимир Демчук.
Игры
Анонсирована новая Outlast — это кооперативный хоррор
Создатели Outlast из студии Red Barrels уже говорили, что их следующая игра будет экспериментальной, а с сегодняшним анонсом The Outlast Trials стал понятен творческий вектор развития разработчиков.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ в Эстерсунде
Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на 20 км в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Футбол
Роналду: «Моё соперничество с Месси только начинается»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Игры
Студия Owlcat Games анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous
После недели тизеров студия Owlcat Games наконец-то анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous - «непрямое продолжение» Pathfinder: Kingmaker.
Общество