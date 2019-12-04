Футбол

АБНАБНСергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
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Сергей Семак: Никаких проблем с алкоголем у Лунева нет

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Семак опроверг слухи о проблемах с алкоголем у Лунева

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Сергей Семак: Пьянство Лунева? Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги

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Gazeta.SPb09:33

Главный тренер «Зенита» опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Online47.ru08:35
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Андрей Лунёв
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Российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» и национальной сборной России.
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