Сине-бело-голубые прилетят во Францию для игры с "Лионом" 17 сентября. Тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак оценил противника сине-бело-голубых в следующем матче. Петербургская команда сыграет на выезде с французским "Лионом" завтра, 17 сентября.

Сергей Семак поделился мнением о сопернике «Зенита» в следующем матче

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