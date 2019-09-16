Лига чемпионов
Piter.tvСергей Семак поделился мнением о сопернике «Зенита» в следующем матче
Сине-бело-голубые прилетят во Францию для игры с "Лионом" 17 сентября. Тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак оценил противника сине-бело-голубых в следующем матче. Петербургская команда сыграет на выезде с французским "Лионом" завтра, 17 сентября.
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Политика
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
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Ягудин сообщил о дежурившей у дома Заворотнюк машине скорой помощи
Летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк дежурила скорая.
РБК 13:40
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Кино
Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.
Ferra 08:18
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:53
Теннис
Томаш Бердых снялся с турнира в Санкт-Петербурге
Бывшая четвёртая ракетка мира, финалист Уимблдона-2010 чех Томаш Бердых отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге, который состоится с 16 по 22 сентября.
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Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru 04:56
Политика
США работают над ответом на атаку на саудовские нефтяные объекты
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в понедельник, что Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами разрабатывают ответ на совершенную в субботу 14 сентября атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Политика Сегодня 16:07
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Наука
Российские ученые ищут добровольцев для нахождения в имитирующей невесомость ванне
Ученые планируют проводить эксперимент в течение пяти дней, тогда как самое длительное пребывание в подобных условиях составило 56 суток, и даже в этом случае организм человека хорошо восстановился.
Вечерняя Москва 13:21
Путешествия
Эстония обеспокоена электронными визами в Петербург
Эстония может потерять часть финских туристов из-за электронных виз в Санкт-Петербурге, передает err.ee.
Санкт-Петербургские ведомости 04:50
Хоккей
Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров.
Sport24.ru 10:46
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На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Футбол
Гари Невилл: «Агент Погба — позор для всей Европы»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал агента Поля Погба Мино Райолу.
Матч ТВ 11:10
Происшествия
Бывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы арестовал на месяц бывшего хоккеиста Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игоря Мусатова по делу о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Коммерсантъ 12:02
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Энергетика
Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов
Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 09:48
Гаджеты
Google объявила дату дебюта Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.
iXBT.com 13:42
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
В результате проведенного исследования выяснилось, что самые дешевые подержанные автомобили находятся в Курганской области, средняя цена легкового автомобиля с пробегом составляет 313,2 тыс. рублей.
32CARS.ru 14 сентября в 16:59
Происшествия
Москалькова запросила материалы по делу осужденного Павла Устинова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена разобраться в деле Павла Устинова, осужденного на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, и не исключает обращение в прокуратуру.
ТАСС 09:24
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
Трамп признался, что не обещал защищать Саудовскую Аравию
Американский президент Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, обещал ли он Саудовской Аравии, являющейся одним из главных союзников США на Ближнем Востоке, защищать ее.
Экономика сегодня 16:18
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
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Валерий Карпин: «Качество игры не порадовало»
Результат есть, качество не порадовало.
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В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.
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