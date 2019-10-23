Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuСергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной

Ярослав Ракицкий вывел чемпионов России вперед в первом тайме, но после перерыва Конрад Лаймер и Марсель Забитцер принесли победу хозяевам поля. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
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Сергей Семак о матче в Германии: «Заслуженная победа „Лейпцига“. Будем готовиться к следующим матчам»

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«РПЛ и ЛЧ – разные уровни и скорости. Играть намного сложнее». Семак после «Лейпцига»

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В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
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Подорожание гречки в России опровергли

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На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
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Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

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Два вертолета столкнулись над техасским ранчо

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