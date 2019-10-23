Лига чемпионов
Вести.RuСергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Ярослав Ракицкий вывел чемпионов России вперед в первом тайме, но после перерыва Конрад Лаймер и Марсель Забитцер принесли победу хозяевам поля. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Семак: У «„РБ Лейпциг“ были более острые моменты, так что их победа закономерна»
Sport24.ruвчера в 15:12
«Пошла сумбурная игра». Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов
Фонтанка.Рувчера в 15:54
«РПЛ и ЛЧ – разные уровни и скорости. Играть намного сложнее». Семак после «Лейпцига»
Sports.ruвчера в 15:45
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Актуальные Новости вчера в 07:40
Политика
Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии
Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии.
Вести.Ru 06:38
Политика
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Здоровье
Врач рассказал, как избежать сонного паралича
РИА Новости вчера в 23:59
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Происшествия
В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления
В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
Российская газета 03:44
Музыка
Розенбаум в «Вечернем Урганте» перепел Бузову и Ревву
Музыкант Александр Розенбаум спел песни известных поп-исполнителей, которые раньше никогда не слышал, в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Sibnet Новости 00:11
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Происшествия
Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Единоборства
Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Газета.Ru 06:00
Политика
CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Военное дело вчера в 08:58
Здоровье
Отдельные кабинеты для диспансеризации появились в больнице Белогорска
Появились отдельные кабинеты для прохождения диспансеризации и профосмотров.
Амурская правда 02:10
Гаджеты
Презентацию Honor 9X в России покажут на YouTube
Презентация в России бюджетного смартфона Honor 9X, который уже успел стать бестселлером в Китае, будет транслироваться на канале компании в YouTube.
Профиль 04:48
Футбол
Колосков предлагает разрешить продажу водки на стадионах
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддерживает идею продавать не только пиво, но и водку на стадионах во время футбольных матчей.
News.ru 06:19
Происшествия
Двух дебоширов не пустили на рейс из Новосибирска в Таиланд
Двух пьяных пассажиров рейса Новосибирск-Пхукет не пустили на самолёт из-за оскорбительной лексики и попытки спровоцировать конфликт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:02
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Происшествия
12-летний ученик скончался под стенами школы в Туле
На сайте главка СКР по Тульской области сообщается о начале проверки по факту обнаружения мертвым 12-летнего школьника в поселке Ленинский городского округа Тула.
Московский Комсомолец 06:32
Общество
Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии
Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском вчера в 12:11
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Происшествия
Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами
39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
Lenta.ru 05:57
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Происшествия
Тела 17 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны
Тела всех 17 работников золотодобывающей артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, опознаны.
REGNUM 03:16
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10