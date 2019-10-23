Ярослав Ракицкий вывел чемпионов России вперед в первом тайме, но после перерыва Конрад Лаймер и Марсель Забитцер принесли победу хозяевам поля. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.

Интернет Хакеры замаскировали вирусы под бухгалтерские файлы После летних отпусков российские компании столкнулись с массовой рассылкой вредоносных программ под видом бухгалтерских документов.

Армия и оружие Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии "Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.

Армия и оружие В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160 Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с командующим силами сирийских курдов в Сирии Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры в среду вечером с главнокомандующим «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абди.

Политика В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД.

Футбол «Сент-Этьен» – «Александрия»: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» в своих матчах на групповом этапе владел преимуществом, но при этом получил за это лишь одно очко.

Происшествия В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.

Общество Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.

Политика Песков призвал изучить инициативу главы Минобороны Германии по Сирии Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не сформировали отношение к инициативе главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании в Сирии зоны безопасности на турецкой границе.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Интернет Вышел Google Chrome с принудительным тёмным режимом Вышла стабильная версия Google Chrome под номером 78. Браузер доступен для Mac, Windows, Linux, Android и iOS.

Происшествия Полиция в Новосибирске сняла дебоширов с рейса в Пхукет Авиалайнер должен был лететь в Пхукет. Экипаж принял решение об отказе в перелете этим пассажирам. Полицейские затем задержали дебоширов.

Политика «Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.

Общество Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

Футбол ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы В Венгрии хозяева взяли реванш с таким же счетом и были точнее в серии пенальти 7:6. Матч ЦСКА Ференцварош пройдет 24 октября на ЦСКА Арене.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Финансы Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.

Политика В Германии оценили в 100 млрд долларов ущерб от антироссийских санкций Немецкие предприятия за период действия ограничительных мер потеряли около 100 миллиардов долларов.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Политика Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.