Лига чемпионов
Вести.RuСергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Ярослав Ракицкий вывел чемпионов России вперед в первом тайме, но после перерыва Конрад Лаймер и Марсель Забитцер принесли победу хозяевам поля. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
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Семак: У «„РБ Лейпциг“ были более острые моменты, так что их победа закономерна»
Sport24.ruвчера в 15:12
«Пошла сумбурная игра». Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов
Фонтанка.Рувчера в 15:54
«РПЛ и ЛЧ – разные уровни и скорости. Играть намного сложнее». Семак после «Лейпцига»
Sports.ruвчера в 15:45
Сергей Семак о матче в Германии: «Заслуженная победа „Лейпцига“. Будем готовиться к следующим матчам»
Петербургский дневниквчера в 17:22
Пропущенные мячи – цель ошибок: Семак объяснил, почему «Зенит» не справились с заданием на игру с «Лейпцигом»
КП - Санкт-Петербургвчера в 16:00
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