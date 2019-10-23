Ярослав Ракицкий вывел чемпионов России вперед в первом тайме, но после перерыва Конрад Лаймер и Марсель Забитцер принесли победу хозяевам поля. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.

Политика Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Политика Байден увеличил отрыв от конкурентов в предвыборной гонке демократов Бывший вице-президент США Джо Байден значительно увеличит отрыв от других кандидатов в президенты от Демократической партии.

Армия и оружие Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

Происшествия Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Музыка Розенбаум перепел песню Бузовой Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.

Авто АвтоВАЗ приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG Как выяснили журналисты Auto.Mail.ru, на АвтоВАЗе приостановлен выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG, причем их не производят с начала октября.

Политика Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).

Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Политика В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.

Авто Nissan представил новый электрокроссовер Aria Новый концепт в Токио представил автоконцерн Nissan - электромобиль IMk.

Музыка Селена Гомес сняла новый клип на айфон Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.

Шоу-бизнес Дети Пугачевой повеселились на вечеринке в честь дочери Николаева 8 октября девочке исполнилось четыре года. Но лишь недавно состоялась вечеринка, которую устроили в честь такого события ее родители.

Политика Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.

Общество Названо преимущество приема лекарств от гипертонии в вечернее время Лекарства от повышенного кровяного давления (гипертония) следует принимать в вечернее время или перед сном.

Политика Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.

Армия и оружие Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".

Общество Штрафы за недолив топлива ужесточат в 2021 году, пишут СМИ Минпромторг рассчитывает, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС введут 2021 году, передают "Известия".

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.

Политика На Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением «Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — приводит слова украинского политика «РИА новости».

Экономика Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.