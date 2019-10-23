Лига чемпионов
Вести.RuСергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Ярослав Ракицкий вывел чемпионов России вперед в первом тайме, но после перерыва Конрад Лаймер и Марсель Забитцер принесли победу хозяевам поля. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
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Сергей Семак о матче в Германии: «Заслуженная победа „Лейпцига“. Будем готовиться к следующим матчам»
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