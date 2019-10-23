Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuСергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной

Ярослав Ракицкий вывел чемпионов России вперед в первом тайме, но после перерыва Конрад Лаймер и Марсель Забитцер принесли победу хозяевам поля. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
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Семак: У «„РБ Лейпциг“ были более острые моменты, так что их победа закономерна»

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Семак: моменты «РБ Лейпциг» были опаснее, заслуженная победа

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