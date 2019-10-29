Футбол
Форпост Северо-ЗападСергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Томью»
Наставник петербургской команды считает кубковые встречи непредсказуемыми, сообщила пресс-служба клуба. Во вторник, 29 октября, стало известно, как «Зенит» готовится к матчу с «Томью». По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, цена ошибок в предстоящей игре очень высока.
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Семак: «Отдых для Дзюбы на матч с „Томью“? Никому отдых предоставлен не будет»
Бомбардир.рувчера в 11:43
Тренеры ФК «Зенит» не будут предоставлять отдых лидерам в матче против «Томи»
ТАСС Спортвчера в 09:54
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