Футбол

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападСергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Томью»

Зенит — Томь
завтра
в 13:00
Кубок России, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Наставник петербургской команды считает кубковые встречи непредсказуемыми, сообщила пресс-служба клуба. Во вторник, 29 октября, стало известно, как «Зенит» готовится к матчу с «Томью». По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, цена ошибок в предстоящей игре очень высока.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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