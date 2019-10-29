Клубы поборются в 1/8 Кубка России. Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с "Томью", Он пройдет на "Газпром Арене" 30 октября. На данный момент стартовый состав команды неизвестен.

Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Томью»

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