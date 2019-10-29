Футбол

Piter.tvPiter.tvСергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Томью»

Зенит — Томь
завтра
в 13:00
Кубок России, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Клубы поборются в 1/8 Кубка России. Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с "Томью", Он пройдет на "Газпром Арене" 30 октября. На данный момент стартовый состав команды неизвестен.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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