Лига чемпионов

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургСергей Семак рассказал о подготовке к матчу с «Лионом»

Зенит — Лион
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу с «Лионом». Игра состоится в северной столице на «Газпром Арене» в среду, 27 ноября. Петербуржцы могут сделать как шаг по направлению к 1/8 финала Лиги Чемпионов, так и к досрочному завершению сезона.
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