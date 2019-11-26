Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу с «Лионом». Игра состоится в северной столице на «Газпром Арене» в среду, 27 ноября. Петербуржцы могут сделать как шаг по направлению к 1/8 финала Лиги Чемпионов, так и к досрочному завершению сезона.

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Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу с «Лионом»

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