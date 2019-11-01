Футбол

АБНАБНСергей Семак рассказал, почему Дзюбы не было на тренировке «Зенита»

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему форварда Артема Дзюбы не было на тренировке перед матчем с «Рубином» и рассказал, как относится к поведению болельщиков, оскорблявших нападающего во время матча сборной России.
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Семак рассказал о своём отношении к оскорблениям Дзюбы

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