Шоу-бизнес
Российская газетаСергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии. Его избранницей стала его жена Анна, с которой они воспитывают восьмерых детей. Еще летом Сергей и Анна Семак озадачили всех.
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Семак во вторник женится на бывшей супруге, с которой воспитывает 7 детей
ProstoProSportвчера в 12:54
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Кино
Netflix показал трейлер второго сезона «Затерянных в космосе»
Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Затерянные в космосе» — ремейка одноименного американского шоу 60-х и одного из самых дорогих проектов компании.
Афиша Daily 06 октября в 08:59
Шоу-бизнес
Победительница 6 сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина сыграла свадьбу
Российская модель, участница пятого и победительница шестого шоу "Холостяк" Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера "Газпром-Медиа" Владимира Чопова.
Газета Metro вчера в 05:11
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru 15:05
Происшествия
После стрельбы на рынке в Новосибирске возбуждено два дела
По факту конфликта на Хилокском рынке в Новосибирске возбуждено два дела по статьям «хулиганство» и «вымогательство», сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Взгляд.ру 08:08
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 10:46
Футбол
Джампаоло установил антирекорд «Милана»
Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе, сообщает Football Italia.
Чемпионат 16:11
Общество
Суд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру
Московский городской суд отменил решение Мещанского районного суда столицы о возврате дела театрального режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.
Труд 10:58
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Армия и оружие
Более 2,3 тыс. единиц военной техники поставлены в войска в этом году
Свыше 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы РФ в этом году, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
ТАСС 05:32
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Единоборства
Новым соперником Усика станет Уизерспун
Американский боксер супертяжелого веса Чазз Уизерспун станет соперником украинца Александра Усика.
Спорт-Экспресс 14:00
Экономика
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
RT на русском 19:55
Киберспорт
Solo принял участие в шоу «Вечерний Ургант»
Inc-news.ru 18:11
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия 18:53
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Общество
Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов
Российская газета 00:00
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Экономика
Естественный прирост населения в России ожидается не ранее 2024 года
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы и проект федерального бюджета внесены на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации, передает ТАСС.
Регион online вчера в 05:29
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Наука
Ученые: Обезьяны обладают «теорией разума»
Специалисты раскрыли значение так называемой теории разума: как оказалось, человек не единственное существо на планете, способное прогнозировать поведение.
Территория новостей 11:25
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Армия и оружие
Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии и Ираке
«Парламент Турции во вторник ратифицировал продление мандата на военные операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года», — пишет издание.
Rambler News Service 13:09
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31