Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Сергей Собянин: Центры госуслуг откроются на следующей неделе

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:19

МФЦ в Москве откроют с 25 мая

ТАССвчера в 11:33

МФЦ в Москве откроются 25 мая

Интерфаксвчера в 11:27

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

Вечерняя Москвавчера в 11:18

Центры госуслуг заработают 25 мая – Собянин

Москва 24вчера в 11:16

МФЦ откроются в Москве 25 мая

Вести.Ruвчера в 12:00

Собянин рассказал об открытии МФЦ в Москве

РИА Новостивчера в 11:21
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Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
2,7K
Политика

На Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Городовой 02:53
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Технологии

В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»

В РФ началось создание группировки спутников связи "Гонец" нового поколения.
Planet Today 02:31
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Политика

Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости

Аргументы недели 02:56
Экономика

Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.
РБК 03:00
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
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Путешествия

Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 01:57
Общество

Где в Кузбассе за сутки выявили новых больных с коронавирусом

«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк — семь, Белово — один, Тисульский муниципальный округ — один», — указано в сводке на сайте правительства.
ВашГород.ру вчера в 00:17
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Политика

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
812
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
2,9K
Экономика

Правительство подготовило план восстановления экономики

Власти планируют восстанавливать экономику России в три этапа, следует из подготовленного правительством плана.
News.ru вчера в 10:37
817
Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru вчера в 09:53
57
Авто

Объявлены цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 18 мая в 06:48
211
Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок на природе

Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи.
Lenta.ru 02:02
10
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
701
Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

ТАСС вчера в 14:02
39
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

РИА Новости 02:29
4
Здоровье

Минздрав России повторно приостановил вакцинацию населения

Минздрав России в очередной раз приостановил вакцинацию из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».
Urbc.Ru вчера в 05:03
744
Кино

Авторы Total War: Warhammer II назвали персонажа в честь Генри Кавилла

Creative Assembly добавит в Total War: Warhammer II героя, названного в честь актера Генри Кавилла.
CyberSport.ru вчера в 22:36
Политика

Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
287
Общество

Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
60
Авто

Представлен доработанный BMW X7 от Alpina

Немецкое ателье Alpina представила свою новую и самую мощную модель, которая при этом является первой для американского рынка.
За рулем Кубань вчера в 11:40
1
Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
112
Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru вчера в 09:09
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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