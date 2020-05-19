МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

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