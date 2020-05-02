Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыСергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

По словам столичного мэра, выдачу разрешений на поездки могут сократить. Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
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Сергей Собянин допустил сокращение выдачи пропусков при ухудшении ситуации с коронавирусом

Агентство Москва08:59

Собянин допустил ужесточение контроля за выдачей спецпропусков

РБК05:45

Собянин заявил о возможном сокращении выдачи цифровых пропусков

Москва 2405:09

Власти Москвы могут уменьшить объем выдачи пропусков, чтобы снизить поток людей на дорогах

ТАСС05:24

Власти столицы заявили о возможном уменьшении объема выдачи пропусков

Вечерняя Москва05:15

Собянин допустил ужесточение мер по выдаче спецпропусков в Москве

РИА Новости05:42

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса

РЕН ТВ05:08
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Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке на Крестовском острове

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Общество

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Аргументы и Факты 10:14
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Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
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Журналисты Le Monde: пандемия коронавируса положила конец лидерству США

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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров

Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
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Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
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Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их

Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
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Вести.Ru вчера в 19:45
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Эксперты прогнозируют рост числа финансовых пирамид

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Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен пройдут карантин перед запланированным на 27 мая запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 13:56
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
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В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

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На 2 мая в Алтайском крае у 451 человека подтвержден коронавирус, в числе заболевших 40 детей.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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