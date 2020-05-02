Общество
Эхо МосквыСергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
По словам столичного мэра, выдачу разрешений на поездки могут сократить. Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
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Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Политика
Журналисты Le Monde: пандемия коронавируса положила конец лидерству США
Пандемия коронавирусной инфекции положила конец установленному после Второй мировой войны миропорядку, а также лидерству США на международной сцене, заявили авторы французского издания Le Monde.
Московский Комсомолец 20:34
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Авто
Начало выпуска электрифицированного тягача Tesla вновь отложили
Старт сборки электрифицированного автомобиля Tesla Semi ранее уже перенесли на следующий год.
Pnzdrive 30 апреля в 11:12
Музыка
Искусственный интеллект OpenAI научили создавать треки с музыкой и вокалом
Сан-Франциско, США, 2 мая 2020, 12:14 — REGNUM Систему Jukebox с искусственным интеллектом, способным самостоятельно сочинять музыкальные произведения с осмысленными текстами и вокалом, представила компания OpenAI.
REGNUM 05:14
Здоровье
Латынина рассказала о вакцине, которая может замедлить пандемию и защитить врачей
На фоне пандемии очень важно, чтобы врачи не заражались, а больницы не становились рассадниками коронавируса, замечает журналист.
Infox.ru 30 апреля в 16:19
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
Технологии
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ 13:12
Общество
У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
Shraibikus News вчера в 04:39
Общество
Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их
Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
Lenta.ru вчера в 21:10
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru вчера в 19:45
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Экономика
Эксперты прогнозируют рост числа финансовых пирамид
В последние годы в стране зафиксирован устойчивый рост числа выявленных организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид: 137 — в 2017 году, 168 — в 2018-м, 237 — в 2019-м.
Газета Кировская правда 30 апреля в 10:34
Космос
Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС
Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен пройдут карантин перед запланированным на 27 мая запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 13:56
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Кино
Вслед за «Оскаром» правила отбора фильмов поменял «Золотой глобус»
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) в первый раз в истории допустит к отбору фильмов на премию «Золотой глобус», картины, которые были показаны онлайн, сообщается на официальном сайте ассоциации.
Sostav.ru 30 апреля в 02:05
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 15:51
Наука
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 09:31
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
RT на русском 19:49
Космос
Огромный астероид пролетел мимо Земли
Астероид пролетел мимо Земли со скорость 9 км / с. Крупный размер небесного тела в два-четыре километра позволил разглядеть его даже в любительские телескопы.
Телеканал 360° 30 апреля в 08:47
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 451
На 2 мая в Алтайском крае у 451 человека подтвержден коронавирус, в числе заболевших 40 детей.
Kursk.com 03:34