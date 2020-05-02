Общество

RT на русскомRT на русскомСобянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

Отвечая на вопрос о возможных сроках прохождения пика заболеваемости в Москве, градоначальник выразил надежду, что этот момент не наступит вовсе, поскольку подобный сценарий, по его словам, означает заражение более половины жителей города.
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Собянин допустил ужесточение контроля за выдачей спецпропусков

РБК05:45

Собянин допустил ужесточение мер по выдаче спецпропусков в Москве

РИА Новости05:42

Собянин заявил о возможном сокращении выдачи цифровых пропусков

Москва 2405:09

Власти Москвы могут уменьшить объем выдачи пропусков, чтобы снизить поток людей на дорогах

ТАСС05:24

Власти столицы заявили о возможном уменьшении объема выдачи пропусков

Вечерняя Москва05:15

Ограничения могут ужесточить при помощи пропусков и контроля

Вести.Ru05:31

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса

РЕН ТВ05:08
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
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Мужчины и женщины переносят коронавирус по-разному

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URA.Ru вчера в 23:52
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Политика

Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать

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Происшествия

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ТАСС 13:15
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Футбол

ФИФА обсудит вариант перехода на систему «весна-осень»

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Общество

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Известия 16:56
Происшествия

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
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Происшествия

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В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц

Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 23:33 — REGNUM Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах.
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Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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