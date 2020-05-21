Коронавирус

РБКРБКСобянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
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Москва приоткрывается и закрывается

Коммерсантъ16:37

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

РБК13:30

Смягчение. Этап первый

Российская газета15:15

Сергей Собянин объявил о первом этапе снятия ограничений в Москве

Вечерняя Москва13:51

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

РИА Новости15:39

Собянин просит москвичей ответственно отнестись к первому этапу смягчения ограничений

ТАСС13:07

Общая для Москвы и Подмосковья пропускная система перестанет действовать

Ведомости12:28
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Экономика

Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Минэкономразвития ждет восстановления экспорта до докризисного уровня только в 2023 г. По прогнозу министерства, в 2020 г. экспорт сократится более, чем в полтора раза — с $419 до $268 млрд.
Ведомости 16:16
Экономика

Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом

В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК вчера в 11:05
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Общество

В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах

По заявлению пресс-службы администрации Республики Адыгея, в отставку по собственному желанию подал Альберт Османов – глава Красногвардейского района, где был зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, пишет "Российская газета".
Инфорос 03:52
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Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании

Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 15:24
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Происшествия

Кот напал на ветеринара в попытке спасти пса от прививки

Известия вчера в 23:40
9
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
1K
Политика

Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений

Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания начинают гонку ядерных вооружений, поэтому нужны трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 16:27
Общество

В России могут ввести уголовное наказание за «серые» зарплаты

Звучит она так – привлекать к уголовной ответственности начальников тех компаний, которые используют «серую» систему выплаты зарплат.
Rusbankrot.ru 05:23
3,6K
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
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Наука

Обнаружен механизм восстановления нервных клеток человека

iReactor 19 мая в 13:02
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Шоу-бизнес

Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
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Общество

СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

Московские власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
1,1K
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
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Армия и оружие

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

Lenta.ru 11:23
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Футбол

РФС объяснил, от чего зависит возобновление тренировок клубов РПЛ

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.
РИА Новости 12:17
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам

Lenta.ru 16:24
Происшествия

Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка

В отношении подозреваемой в реабилитации нацизма Суворовским межрайонным отделом СУ СК по региону возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются обстоятельства случившегося.
Российская газета 05:38
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Экономика

Госдума одобрила в первом чтении меры налоговой поддержки

Госдума в первом чтении приняла законопроект о мерах поддержки граждан, бизнеса и НКО на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:30
32
Общество

Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат

Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
22
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
1K
Политика

Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Москва, 21 мая 2020, 12:20 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.
REGNUM 05:20
1,3K
Общество

Образ тульского медика в купальнике начали рисовать художники

Центр 71 05:54
8
Общество

Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин.
РИА Новости 13:47
1,6K
Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
3,2K
Наука

Ученые выяснили происхождение гемоглобина

РИА Новости вчера в 11:59
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Авто

В Volvo ограничили максимальную скорость автомобилей

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, теперь машины Volvo не смогут развивать скорость больше 180 км/ч.
Новые автомобили вчера в 12:11
8
Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
96
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты попал в больницу

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов, являющийся бывшим мужем певицы Лолиты Милявской, был госпитализирован с множественными травмами.
Сайт интересных новостей 08:31
75
Общество

Глава Кубани заявил о новом этапе снятия ограничений в крае

В четверг днем во время заседания регионального Оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил о том, что на территории Кубани с 23 мая начинается второй этап снятия действующих в крае ограничений в сфере экономики и жизни людей в условиях режима карантина.
Российская газета 05:51
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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