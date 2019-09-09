с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о прошедших выборах в Мосгордуму. Градоначальник поделился впечатлениями в личном микроблоге утром 9 сентября, в понедельник. По его словам, эти выборы стали «самыми эмоциональными и конкурентными за всю последнюю историю».

Политика В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

Политика Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Политика Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.

Политика Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Происшествия В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Здоровье Пестициды в овощах и фруктах: в чём опасность? Опасность пестицидов заключается и в том, что они могут нарушить барьерную функцию и целостность кишечника.

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала свою беременность Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.

Политика В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Наука Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.

Политика Песков заявил об успешной избирательной кампании для «Единой России» Избирательная кампания, которая прошла по стране, была "весьма и весьма успешной" для партии "Единая Россия", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора региона с 69,31% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.

Экономика Таиланд отложил введение туристического сбора для иностранцев В мае Минтуризма Таиланда рассматривал идею взимания туристического налога с иностранцев.

Футбол Сборная России определилась с формой на матч с Казахстаном 9 сентября в Калининграде состоится матч 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Казахстана.

Наука Петербург принимает Менделеевский съезд по общей и прикладной химии В Петербурге состоится XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, сообщается на сайте мероприятия.

Происшествия Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.

Политика Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии премьером Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии на пост премьер-министра, рассказала ТАСС советник президента по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.

Здоровье В Волково и Гродеково снимут карантин по АЧС Карантин по африканской чуме свиней планируют завтра снять в селах Волково и Гродеково Благовещенского района.