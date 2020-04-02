Коронавирус
Агентство МоскваСергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Оценить472
Подробнее о событии
Показать все источники
Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:07
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
Культура
Алексей Щербаков, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид троллят «Безумного Макса» в рекламе «Газпромнефти»
Стендап-комики Сергей Щербаков, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид снялись в «постапокалиптической» рекламе «Газпромнефти».
Политика
Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Владимир Путин объявил нерабочие дни до 30 апреля
Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля.
Общество
В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
Общество
Путин пообещал сохранить зарплату всем, кто находится в самоизоляции
Сегодня Владимир Путин вновь обратился к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Общество
Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции
Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Выплаты вовремя. Почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
При выплате средств на дому сотрудник предоставит гражданину отрывную квитанцию с указанием всех видов выплат — базовой и страховой пенсий, а также дополнительных пособий.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Игры
Sony перенесла выход The Last of Us: Part II на неопределенный срок
Вместе с The Last of Us: Part II перенесли и Iron Man VR — она должна была выйти 15 мая. Новые даты релиза обоих тайтлов не объявили.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Общество
Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля
Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Экономика
Трамп поднял цены на нефть и сильно укрепил курс рубля
Цена на нефть марки Brent выросла до 36,29 долл. за баррель после новости о беседе президента США Дональда Трампа с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и призыва Саудовской Аравии провести экстренную встречу ОПЕК+ и достичь баланса на рынке нефти.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Авто
В России Toyota подняла цены на автомобили
Общество
В Курской области вводят маршрутные листы
Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
Общество
Стартап Bird уволил 406 сотрудников через Zoom
Руководство райдшеринг-стартапа Bird пригласило 406 сотрудников на видеоконференцию в приложение Zoom.
Политика
Демократы отложили съезд по выдвижению кандидата в президенты США
Демократы США на фоне пандемии коронавируса отложили съезд, в ходе которого должны были выдвинуть кандидата в президенты на грядущих выборах.
Происшествия
Что происходит на границе между Свердловской и Челябинской областями после усиления ГИБДД
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.