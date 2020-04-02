Коронавирус

Агентство МоскваАгентство МоскваСергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
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Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:07

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Пропускной режим в Москве пока вводить не будут

РИАМО12:35

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Интерфакс12:37

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Агентство Москва12:33

Собянин не стал вводить пропуска на выход из дома

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Собянин назвал условие ввода пропусков в Москве

РБК12:45
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Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

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При выплате средств на дому сотрудник предоставит гражданину отрывную квитанцию с указанием всех видов выплат — базовой и страховой пенсий, а также дополнительных пособий.
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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