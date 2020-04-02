Коронавирус
Агентство МоскваСергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
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Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+
«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти»,— сообщает официальное агентство Саудовской Аравии.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
МИД Польши обвинил Россию в использовании пандемии для дезинформации
Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для ведения дезинформации.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам, пишет ТАСС .
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Спорт
Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет
Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев признался, что поднимал руку на свою бывшую супругу Татьяну.
Политика
МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
Политика
Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах
В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на отмену боя между Хабибом и Фергюсоном
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал информацию об очередной отмене поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который должен был состояться 18 апреля на UFC 249.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Гаджеты
Cмартфоны Oppo Reno3 и Reno3 Pro представлены в России
Общество
В Курской области вводят маршрутные листы
Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
Воробьев усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба подмосковной администрации.
Экономика
Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады
Согласно подписанному закону, информация должны быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, который следует за днём окончания рока действия запрета, в случае, если у банка отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности — в день размещения соответствующей информации на сайте ЦБ.
Политика
Первый самолет с помощью из России прилетит в Сербию 3 апреля
Ранее президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с эпидемией коронавируса и договорились об оказании гуманитарной помощи с российской стороны.
Армия и оружие
Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России
Известный публицист Анатолий Вассерман оценил возможность нанесения обезоруживающего удара по России со стороны США после завершения эпидемии коронавируса.
Здоровье
Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина
Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.
Экономика
От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия
Проигравшей стороной от снижения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.