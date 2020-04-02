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Экономика X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

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Политика Первый самолет с помощью из России прилетит в Сербию 3 апреля Ранее президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с эпидемией коронавируса и договорились об оказании гуманитарной помощи с российской стороны.

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