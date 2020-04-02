Коронавирус

Агентство МоскваАгентство МоскваСергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
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Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

РИА Новости14:10

Собянин отложил введение пропускного режима

Москва 2412:44

Собянин не стал вводить пропуска на выход из дома

Медиазона12:31

Пропускной режим в Москве пока вводить не будут

РИАМО12:35

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Агентство Москва12:33

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Интерфакс12:37

Собянин назвал условие ввода пропусков в Москве

РБК12:45
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Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
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Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве

Московский Комсомолец 16:15
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Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
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Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти»,— сообщает официальное агентство Саудовской Аравии.
Коммерсантъ 13:15
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Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
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X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
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МИД Польши обвинил Россию в использовании пандемии для дезинформации

Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для ведения дезинформации.
РИА Новости 15:33
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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам, пишет ТАСС .
Znak.com 09:47
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Спорт

Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев признался, что поднимал руку на свою бывшую супругу Татьяну.
Нева Спорт 14:42
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
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Единоборства

Конор МакГрегор отреагировал на отмену боя между Хабибом и Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал информацию об очередной отмене поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который должен был состояться 18 апреля на UFC 249.
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Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Российская газета 14:58
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Cмартфоны Oppo Reno3 и Reno3 Pro представлены в России

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Общество

В Курской области вводят маршрутные листы

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.
Kurskcity.ru вчера в 14:08
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В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
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Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 04:50
Общество

Воробьев усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба подмосковной администрации.
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Экономика

Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады

Согласно подписанному закону, информация должны быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, который следует за днём окончания рока действия запрета, в случае, если у банка отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности — в день размещения соответствующей информации на сайте ЦБ.
News.ru вчера в 09:11
Политика

Первый самолет с помощью из России прилетит в Сербию 3 апреля

Ранее президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с эпидемией коронавируса и договорились об оказании гуманитарной помощи с российской стороны.
ТК Звезда 13:49
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Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России

Известный публицист Анатолий Вассерман оценил возможность нанесения обезоруживающего удара по России со стороны США после завершения эпидемии коронавируса.
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Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина

Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.
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От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

Проигравшей стороной от снижения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby.
ИА Красная Весна вчера в 11:34
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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