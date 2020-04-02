Коронавирус

Агентство МоскваАгентство МоскваСергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
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Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

ТАССвчера в 19:16

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

РИА Новостивчера в 14:10

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Агентство Москвавчера в 12:33

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Интерфаксвчера в 12:37

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Вечерняя Москвавчера в 12:35

Собянин отложил введение пропускного режима

Москва 24вчера в 12:44

Собянин назвал условие ввода пропусков в Москве

РБКвчера в 12:45
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 00:44, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
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В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
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Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
Политика

Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи.
РИА Новости вчера в 20:48
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро

На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Тарантас Ньюс вчера в 06:37
Общество

Число заболевших коронавирусом превысило миллион человек

По данным на 3 марта в мире заразились инфекцией COVID-19 уже свыше миллиона человек.
НДН.инфо вчера в 23:52
Хоккей

«Адмирал» вернется в КХЛ через год

"Адмирал" сообщил КХЛ о приостановке членства в лиге. Клуб не будет ликвидирован и планирует принять участие в сезоне 2021/22.
Вести.Ru вчера в 12:45
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар вчера в 14:03
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru 01 апреля в 12:19
Армия и оружие

National Interest рассказало о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон»

Журналисты американского издания The National Interest посвятили свой очередной материал необычному советском танку ИТ-1 «Дракон».
Военное дело вчера в 14:53
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
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Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия вчера в 16:36
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 06:08
Общество

Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля

Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Вести.Ru вчера в 11:15
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Политика

Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля

Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля, сказал президент России Владимир Путин во время внеочередного обращения к гражданам.
Finam.Ru вчера в 09:59
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru вчера в 18:43
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков

Компания NVIDIA объявила о разработке высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX SUPER и версий Max-Q, которые будут использоваться в игровых ноутбуках.
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Более 10 фейков о коронавирусе опровергли в Иркутской области

Более 10 фейковых сообщений о коронавирусе за неделю появилось в Иркутской области.
КП - Иркутск вчера в 22:41
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Назван срок окончания вспышки коронавируса в России

Прогноз дали в Федеральном медико-биологическом агентстве В России вспышка коронавируса COVID-19 должна закончиться к лету.
Челнинские известия вчера в 01:15
Общество

В Китае новая вспышка COVID-19: уже тысячи зараженных, есть жертвы

В Китае снова зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции нового типа.
Российский Диалог вчера в 05:30
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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Культура

Дмитрий Шепелев вышел на новую работу

Комсомольская правда вчера в 15:55
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Кривые зубы и рыжина: Верник показал истинное лицо

Актеру Игорю Вернику, как и остальным россиянам, придется оставаться на карантине еще месяц.
7Дней.ру вчера в 14:00
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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