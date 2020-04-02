Коронавирус
Агентство МоскваСергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
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Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Политика
В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения
Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Политика
Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи.
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро
На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Общество
Число заболевших коронавирусом превысило миллион человек
По данным на 3 марта в мире заразились инфекцией COVID-19 уже свыше миллиона человек.
Хоккей
«Адмирал» вернется в КХЛ через год
"Адмирал" сообщил КХЛ о приостановке членства в лиге. Клуб не будет ликвидирован и планирует принять участие в сезоне 2021/22.
Общество
Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Армия и оружие
National Interest рассказало о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон»
Журналисты американского издания The National Interest посвятили свой очередной материал необычному советском танку ИТ-1 «Дракон».
Политика
Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах
В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Общество
Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля
Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Политика
Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля
Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля, сказал президент России Владимир Путин во время внеочередного обращения к гражданам.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков
Компания NVIDIA объявила о разработке высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX SUPER и версий Max-Q, которые будут использоваться в игровых ноутбуках.
Происшествия
Более 10 фейков о коронавирусе опровергли в Иркутской области
Более 10 фейковых сообщений о коронавирусе за неделю появилось в Иркутской области.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Общество
Назван срок окончания вспышки коронавируса в России
Прогноз дали в Федеральном медико-биологическом агентстве В России вспышка коронавируса COVID-19 должна закончиться к лету.
Общество
В Китае новая вспышка COVID-19: уже тысячи зараженных, есть жертвы
В Китае снова зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции нового типа.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Культура
Дмитрий Шепелев вышел на новую работу
Шоу-бизнес
Кривые зубы и рыжина: Верник показал истинное лицо
Актеру Игорю Вернику, как и остальным россиянам, придется оставаться на карантине еще месяц.