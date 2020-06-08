Коронавирус
КоммерсантъСергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
Об отмене действовавших последние два месяца масштабных ограничений Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге. С 9 июня в Москве будут отменены как 16-значные электронные пропуска, которые необходимо было оформлять для поездок на любом транспорте, так и режим домашней самоизоляции для граждан.
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Сергей Собянин: Режим самоизоляции и пропусков отменяется в Москве с 9 июня
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Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника
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