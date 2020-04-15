Коронавирус
Вечерняя МоскваСергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом глава города сообщил в своем персональном блоге.
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Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Здоровье
Врио главы Коми объяснил отсутствие выздоровевших от коронавируса
На сегодня в Коми считается выздоровевшим от коронавируса только один человек. Речь о студенте, который первым был выявлен в регионе.
SM News 10:39
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Здоровье
В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Армия и оружие
В НАТО объявили о планах сдерживать Россию и бороться с коронавирусом
НАТО собирается оказывать помощь государствам — членам своего альянса в борьбе с коронавирусом и заниматься сдерживанием России.
Известия вчера в 12:53
Общество
Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
Экономика
Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода
Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.
РБК 11:22
Общество
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Прекращение Россией авиасообщения с большинством стран заморозило туристический рынок, сейчас TUI полностью приостановила отправку туристов за границу, уточнил Демура.
РБК 08:53
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Политика
СПЧ выступает против переноса Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября
Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 13:02
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Футбол
Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
Официальный сайт Ювентуса сообщил, что футболисты туринской команды Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса.
Советский спорт 09:12
Политика
МИД назвал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ «ударом под дых»
В МИД России назвали "недостойным приемом" решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование ВОЗ.
РИА Новости 12:10
Здоровье
Вспышка коронавируса в Петербурге может закончиться только летом
Притом, что первый случай коронавируса был зарегистрирован 4 марта, эпидемия может продлиться до июня-июля.
Neva.Today 12:53
Общество
Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей
В прошлом году ГБУ «Автомобильные дороги» потратило 3,6 млрд руб. на бордюры. В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры.
Ведомости 12:18
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Энергетика
Цена на нефть Urals снизилась до $16,71
На 14 апреля стоимость нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась по сравнению с данными на 9 апреля на $3,59, таким образом, цена составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+.
ТАСС 05:27
Политика
Лавров посоветовал школьникам не ездить на обучающие программы в США
Настаиваем всем родителям воздерживаться от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты этих поездок международно-правовыми договорённостями, которых у нас с американцами, к сожалению, нет, — заявил «Коммерсанту» Лавров.
News.ru 12:53
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Газета.Ru 12:50