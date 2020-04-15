Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом глава города сообщил в своем персональном блоге.
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Новая программа финансовой поддержки бизнеса Москвы не будет ограничена по цели кредита

ТАСС13:05

Эксперт: Программа кредитной поддержки малого и среднего бизнеса в Москве - значимый шаг

Агентство Москва12:08

Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06

Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса

Москва 2410:14

Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса из-за коронавируса

ПРАЙМ09:59

Программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса запустят в Москве

Вечерняя Москва10:20

Консультанты прокомментировали меры поддержки бизнеса властями Москвы

РИА Новости13:16
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,5K
Здоровье

Врио главы Коми объяснил отсутствие выздоровевших от коронавируса

На сегодня в Коми считается выздоровевшим от коронавируса только один человек. Речь о студенте, который первым был выявлен в регионе.
SM News 10:39
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Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
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Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
2K
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3,1K
Здоровье

В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
1,4K
Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Армия и оружие

В НАТО объявили о планах сдерживать Россию и бороться с коронавирусом

НАТО собирается оказывать помощь государствам — членам своего альянса в борьбе с коронавирусом и заниматься сдерживанием России.
Известия вчера в 12:53
14
Общество

Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье

В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
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Экономика

Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода

Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.
РБК 11:22
2
Общество

Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу

Прекращение Россией авиасообщения с большинством стран заморозило туристический рынок, сейчас TUI полностью приостановила отправку туристов за границу, уточнил Демура.
РБК 08:53
9
Здоровье

Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
271
Политика

СПЧ выступает против переноса Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 13:02
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
26
Происшествия

На майора полиции завели дело из-за зарезанной у суда россиянки

Lenta.ru 11:42
18
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
12
Общество

В Минтруде назвали количество безработных в России

Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
113
Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
2,9K
Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
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Футбол

Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса

Официальный сайт Ювентуса сообщил, что футболисты туринской команды Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса.
Советский спорт 09:12
1
Политика

МИД назвал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ «ударом под дых»

В МИД России назвали "недостойным приемом" решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование ВОЗ.
РИА Новости 12:10
Здоровье

Вспышка коронавируса в Петербурге может закончиться только летом

Притом, что первый случай коронавируса был зарегистрирован 4 марта, эпидемия может продлиться до июня-июля.
Neva.Today 12:53
24
Общество

Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 16 млрд рублей

В прошлом году ГБУ «Автомобильные дороги» потратило 3,6 млрд руб. на бордюры. В Москве последние несколько лет каждый год меняют бордюры.
Ведомости 12:18
88
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
1,1K
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
4
Энергетика

Цена на нефть Urals снизилась до $16,71

На 14 апреля стоимость нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась по сравнению с данными на 9 апреля на $3,59, таким образом, цена составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+.
ТАСС 05:27
392
Политика

Лавров посоветовал школьникам не ездить на обучающие программы в США

Настаиваем всем родителям воздерживаться от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты этих поездок международно-правовыми договорённостями, которых у нас с американцами, к сожалению, нет, — заявил «Коммерсанту» Лавров.
News.ru 12:53
7
Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Газета.Ru 12:50
357
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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