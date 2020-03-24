В начале марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией. Для борьбы с распространением коронавируса в России была создана рабочая группа Госсовета. Тогда же был утвержден комплекс мер по борьбе с распространением нового типа коронавирусной инфекции на территории России.

Сергей Собянин попросил жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах

Политика Путин созвал совещание по коронавирусу Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Общество В России подскочили продажи презервативов Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура подал в отставку Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что администрация региона прорабатывает вопрос об увольнении мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за его отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса.

Общество Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за коронавируса.

Биатлон Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.

Финансы Курс доллара снизился на два рубля Согласно официальным курсам ЦБ, курс евро на среду, 25 марта, снизился на 1,28 рубля и составил 85,43 рубля, курс доллара опустился до 78,8 рубля.

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