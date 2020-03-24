Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСергей Собянин попросил жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах

В начале марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией. Для борьбы с распространением коронавируса в России была создана рабочая группа Госсовета. Тогда же был утвержден комплекс мер по борьбе с распространением нового типа коронавирусной инфекции на территории России.
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Сергей Собянин попросил жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах

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Собянин: губернаторы должны жестко контролировать ситуацию с COVID-19

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Общество

Еще одна пензячка госпитализирована с подозрением на коронавирус

Напомним, что в Пензе зарегистрирован один случай болезни коронавирусом.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Скончался один из авторов комиксов про Астерикса Альбер Удерзо

Во Франции скончался известный художник, создатель вымышленного героя комиксов, фильмов и мультфильмов Астерикса Альбер Удерзо.
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В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

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Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
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В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
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В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура подал в отставку

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Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за коронавируса.
РБК вчера в 17:14
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 367.
RT на русском 22 марта в 08:46
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Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши

Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.
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Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

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Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования

CarsWeek.ru вчера в 17:16
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ВОЗ предупредила об ускорении пандемии коронавируса

Sputnik Таджикистан 03:21
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Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
РИА Новости 07:19
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Происшествия

На Урале нашли сбежавших из Сочи граждан с подозрением на коронавирус

Пойманные на Урале граждане находились в Сочи на самоизоляции.
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Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Финансы

Курс доллара снизился на два рубля

Согласно официальным курсам ЦБ, курс евро на среду, 25 марта, снизился на 1,28 рубля и составил 85,43 рубля, курс доллара опустился до 78,8 рубля.
Известия 06:00
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
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Резко выросло количество вакансий для рабочих в Карелии

Рынок вакансий для представителей рабочих специальностей заметно увеличился за год – спрос в феврале вырос на 20% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.
Столица на Онего 08:21
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Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня вчера в 10:01
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В Москве на лечение каждого заразившегося коронавирусом выделят до 200 тыс. рублей

Московские больницы получат до 200 тыс. рублей на каждого больного коронавирусной инфекцией от фонда ОМС.
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Компания Geely стала доставлять ключи от новых автомобилей дронами

Китайская марка Geely решила усовершенствовать покупку своих автомобилей через онлайн-сервис на домашнем рынке.
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В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
РБК вчера в 10:06
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Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
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Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».
РБК 06:49
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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