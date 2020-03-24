Политика
Вечерняя МоскваСергей Собянин попросил жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в регионах
В начале марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией. Для борьбы с распространением коронавируса в России была создана рабочая группа Госсовета. Тогда же был утвержден комплекс мер по борьбе с распространением нового типа коронавирусной инфекции на территории России.
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Собянин: главам регионов нужно жестко контролировать ситуацию с COVID-19
Политическая Экспертиза07:53
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Общество
Еще одна пензячка госпитализирована с подозрением на коронавирус
Напомним, что в Пензе зарегистрирован один случай болезни коронавирусом.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Культура
Скончался один из авторов комиксов про Астерикса Альбер Удерзо
Во Франции скончался известный художник, создатель вымышленного героя комиксов, фильмов и мультфильмов Астерикса Альбер Удерзо.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Политика
Путин созвал совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура подал в отставку
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что администрация региона прорабатывает вопрос об увольнении мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за его отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса.
Общество
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за коронавируса.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 367.
Происшествия
Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.
Авто
Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования
Общество
ВОЗ предупредила об ускорении пандемии коронавируса
Биатлон
Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Происшествия
На Урале нашли сбежавших из Сочи граждан с подозрением на коронавирус
Пойманные на Урале граждане находились в Сочи на самоизоляции.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Финансы
Курс доллара снизился на два рубля
Согласно официальным курсам ЦБ, курс евро на среду, 25 марта, снизился на 1,28 рубля и составил 85,43 рубля, курс доллара опустился до 78,8 рубля.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
Резко выросло количество вакансий для рабочих в Карелии
Рынок вакансий для представителей рабочих специальностей заметно увеличился за год – спрос в феврале вырос на 20% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Общество
В Москве на лечение каждого заразившегося коронавирусом выделят до 200 тыс. рублей
Московские больницы получат до 200 тыс. рублей на каждого больного коронавирусной инфекцией от фонда ОМС.
Авто
Компания Geely стала доставлять ключи от новых автомобилей дронами
Китайская марка Geely решила усовершенствовать покупку своих автомобилей через онлайн-сервис на домашнем рынке.
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето
Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
Экономика
Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума
Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе
Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.