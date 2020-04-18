Коронавирус
Агентство МоскваСергей Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая временные ограничения, введенные 13 апреля в Москве.
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Общество
Вирусолог дал важный совет, как вести себя на улице и дома
Можно подцепить вирус, если вы контактировали с живым его носителем.
Московский Комсомолец 07:12
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости 07:23
Общество
Свердловский губернатор уточнил сроки отмены карантина
Ранее губернатор Свердловской области установил карантинные ограничения в регионе на срок до 20 апреля 2020 года.
Urbc.Ru вчера в 08:49
Общество
Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом
На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 16 апреля в 09:54
Происшествия
Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
Общество
Поток приезжающих в Крым жителей других регионов за сутки резко вырос
Поток приезжающих в Крым жителей других регионов за сутки увеличился почти на 40%.
Авторадио 06:14
Кино
Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году
РИА Новости 08:12
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su 04:19
Транспорт
Собянин внёс изменения в пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, действующий в столице с 15 апреля.
RT на русском 05:35
Здоровье
В Башкирии от коронавируса умерли еще два человека
В Башкирии скончались еще два пациента, инфицированных коронавирусом.
Общественная электронная газета 07:58
Политика
Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус за неточность
Встречу транслировал телеканал ОНТ. По его словам, российские тесты на 2019-nCoV дают правильные показания лишь в 30% случаев.
Телеканал 360° 01:03
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Происшествия
В Петербурге автомобиль каршеринга протаранил ограждение набережной
Российская газета 04:37
Общество
В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Футбол
Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда
По информации телеканала Sky Sports, этот объект обойдется руководству в 1,5 миллиарда евро, а его сдача состоится в 2022 году.
Бомбардир.ру 16 апреля в 14:59
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК вчера в 16:05
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Губернатор Кубани Кондратьев продлил карантин до 30 апреля
Выступая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев объявил о продлении карантина до 30 апреля.
ИА Красная Весна вчера в 07:50
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
Футбол
Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в Россию
Ранее сообщалось, что Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию.
Vprognoze.ru вчера в 17:00
Путешествия
Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа
Вестник Кавказа вчера в 05:05