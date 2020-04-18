Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая временные ограничения, введенные 13 апреля в Москве.

Сергей Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая

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