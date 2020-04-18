Коронавирус
Агентство МоскваСергей Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая временные ограничения, введенные 13 апреля в Москве.
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Общество
540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием
В 2017 году итальянец стал со "Спартаком" чемпионом России. Каррера возглавлял московский клуб с лета 2016-го по осень 2018 года.
Газета.Ru 10:46
Общество
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32
Происшествия
Третий пациент с коронавирусом скончался в Новосибирске
В оперативном штабе Новосибирской области сообщили, что пациент с коронавирусом скончался 18 апреля.
ЧС-ИНФО 09:16
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет продлили больничные
Электронные больничные оформят работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с режимом самоизоляции.
Общественное телевидение России вчера в 12:18
Футбол
Манчини: ставлю Ибрагимовича на один уровень с Месси и Роналду
Ставлю его на один уровень с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Он везде становился чемпионом, всегда забивал много голов.
Чемпионат 12:19
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Происшествия
В Кировской области избили водителя и врача «скорой»
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
Российская газета 12:45
Шоу-бизнес
Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 10:08
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Общество
Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии
«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.
РБК 02:43
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
BFM.ru 02:22
Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
Экономика
В Иркутской области заморозят цены на продовольственные товары
До 21 апреля товаропроизводители Иркутской области представят список товаров, на которые предлагается зафиксировать цены.
Weacom.ru 02:40
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Культура
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 08:22
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Общество
В Москву прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана
Самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана приземлился в субботу, 18 апреля, в московском аэропорту Шереметьево.
Известия 11:27
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Киберспорт
Virtus.pro и OG сыграют в финале верхней сетки ESL One Los Angeles
В нижней сетке состоятся матчи Team Spirit — Chicken Fighters, Team Secret — Vikin.gg.
Sport24.ru вчера в 16:54
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13