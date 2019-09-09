с чего всё началось

По словам мэра, выборы очень важны: городской парламент во многом определяет судьбу столицы и судьбу каждого из москвичей. Поэтому, отметил градоначальник, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Политика Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Политика Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77% Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%, сообщил глава Мосгоризбиркома.

Политика Андрей Назаров назначен и.о. премьер-министра Башкирии Ранее СМИ сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики.

Общество В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Шоу-бизнес Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.

Политика Все действующие главы регионов побеждают на выборах По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.

Футбол Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах, сообщают «Известия».

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

Киберспорт Новый флешмоб: игроки Minecraft создают гигантских скелетов Игроки Minecraft создают фигуры гигантских скелетов в игре в рамках нового флешмоба. Об этом 8 сентября сообщило игровое издание Kotaku.

Происшествия В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.

Здоровье Названы внешние признаки проблем с печенью Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.

Политика В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Политика Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.

Политика На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.