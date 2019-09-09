Политика

Вести.RuВести.RuСобянин: Мосгордума стала политически разноплановой

По словам мэра, выборы очень важны: городской парламент во многом определяет судьбу столицы и судьбу каждого из москвичей. Поэтому, отметил градоначальник, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми «эмоциональными и реально конкурентными» за всю последнюю историю, об этом сообщается
 на его сайте.
Ведомостивчера в 19:13

Подробнее о событии

Собянин прокомментировал предварительные итоги выборов в Мосгордуму

Ведомостивчера в 19:13

Собянин заявил, что Мосгордума стала политически разноплановой благодаря выборам

Интерфаксвчера в 19:33

С.Собянин назвал выборы в МГД самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю

Агентство Москвавчера в 19:19

«Самые эмоциональные и реально конкурентные». Собянин — о выборах в Мосгордуму

Дождьвчера в 19:29

Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму

РИА Новостивчера в 19:11

Собянин: Мосгордума станет более политически разноплановой, что пойдет ей на пользу

ТАССвчера в 19:17

Собянин назвал выборы в Мосгордуму самыми конкурентными за последнее время

Коммерсантъвчера в 19:31
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек

Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин

ТАСС 02:16
Политика

Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика

Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%, сообщил глава Мосгоризбиркома.
РИА Новости 03:21
Политика

Андрей Назаров назначен и.о. премьер-министра Башкирии

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики.
Эхо Москвы в Уфе 01:58
Общество

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Армия и оружие

Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы

РИА Новости вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика

Все действующие главы регионов побеждают на выборах

По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:45
Политика

На выборах главы Петербурга лидирует Беглов

Газета.Ru 03:08
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Кино

В Казани вручили 1 млн рублей победителям проекта «Кино за 7 дней»

Московский Комсомолец 03:15
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Футбол

Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах

Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах, сообщают «Известия».
Чемпионат 02:39
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Киберспорт

Новый флешмоб: игроки Minecraft создают гигантских скелетов

Игроки Minecraft создают фигуры гигантских скелетов в игре в рамках нового флешмоба. Об этом 8 сентября сообщило игровое издание Kotaku.
REGNUM 03:15
Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия вчера в 00:38
Политика

В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму

На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 03:19
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика

На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Транспорт

«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс Екатеринбург-Владивосток

Московский Комсомолец Екатеринбург 02:29
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
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