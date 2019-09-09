с чего всё началось

По словам мэра, выборы очень важны: городской парламент во многом определяет судьбу столицы и судьбу каждого из москвичей. Поэтому, отметил градоначальник, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело.

Гаджеты Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.

Политика Еврокомиссия назвала дату трехсторонних переговоров по газу Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через Украину.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.

Происшествия В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.

Политика Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.

Здоровье Молодежь все чаще страдает от опасного вида рака Молодежь в богатых странах стала чаще страдать раком толстой кишки.

Политика Молдавский депутат рассказал об «ударе в спину» России Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал в фейсбуке про "удар в спину" РФ после предоставления Молдавии скидки на газ.

Экономика Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

Политика Зеленский провел телефонный разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Игры Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика ГИК до сих пор не смог подвести итоги выборов муниципальных депутатов Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в систему ГАС «Выборы» итоги голосования на муниципальных выборах.

Авто Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс Как и прочие доработанные Брабусом G-классы, новый Brabus G V12 900 «One of ten» отличается от донорского внедорожника расширенными колесными арками (плюс 10 см), иными бамперами, развитым спойлером сзади и капотом с дополнительными воздухозаборниками.

Спорт Американец Кусс выиграл 15-й этап «Вуэльты» Американский велогонщик Зепп Кусс из команды Team Jumbo-Visma одержал победу на 15-м этапе веломногодневной гонки «Вуэльта».

Кино Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце Авторы YouTube-канала Corridor представили, как бы выглядела семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" с рейтингом R. Они перемонтировали и переозвучили картину, добавили кровь, зловещую музыку, и в итоге из милой рождественской истории получился триллер о юном серийном убийце.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Хоккей Овечкин получил травму на тренировке Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму на тренировке, сообщает журналист Том Гуллити в твиттере.

Экономика Россия увеличила выпуск золота в I полугодии Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.

Политика Москва обвинила Вашингтон в ведении визовой войны Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны.

Политика Издание Le Figaro обозначило Киев городом России Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.