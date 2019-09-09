Политика
Вести.RuСобянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По словам мэра, выборы очень важны: городской парламент во многом определяет судьбу столицы и судьбу каждого из москвичей. Поэтому, отметил градоначальник, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми «эмоциональными и реально конкурентными» за всю последнюю историю, об этом сообщается на его сайте.Ведомостивчера в 19:13
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Собянин заявил, что Мосгордума стала политически разноплановой благодаря выборам
Интерфаксвчера в 19:33
С.Собянин назвал выборы в МГД самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю
Агентство Москвавчера в 19:19
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
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Политика
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Телеканал 360° 10:44
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
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Политика
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Газета.Ru 12:17
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Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
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Политика
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Lenta.ru 03:50
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда 07 сентября в 06:59
Игры
Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance
Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 11:04
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников «Chevrolet Niva»
Tvoe-avto.com 03:28
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
ГИК до сих пор не смог подвести итоги выборов муниципальных депутатов
Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в систему ГАС «Выборы» итоги голосования на муниципальных выборах.
Мойка78 12:08
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
Как и прочие доработанные Брабусом G-классы, новый Brabus G V12 900 «One of ten» отличается от донорского внедорожника расширенными колесными арками (плюс 10 см), иными бамперами, развитым спойлером сзади и капотом с дополнительными воздухозаборниками.
Авторевю 10:47
Спорт
Американец Кусс выиграл 15-й этап «Вуэльты»
Американский велогонщик Зепп Кусс из команды Team Jumbo-Visma одержал победу на 15-м этапе веломногодневной гонки «Вуэльта».
Спорт-Экспресс вчера в 12:55
Кино
Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце
Авторы YouTube-канала Corridor представили, как бы выглядела семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" с рейтингом R. Они перемонтировали и переозвучили картину, добавили кровь, зловещую музыку, и в итоге из милой рождественской истории получился триллер о юном серийном убийце.
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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
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Телепрограмма 11:23
Хоккей
Овечкин получил травму на тренировке
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму на тренировке, сообщает журналист Том Гуллити в твиттере.
Газета.Ru 11:34
Экономика
Россия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
ТАСС 08:01
Политика
Москва обвинила Вашингтон в ведении визовой войны
Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны.
Вести.Ru 12:27
Политика
Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов
Аргументы и Факты вчера в 18:06
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44