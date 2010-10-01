Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы. Об этом он написал на своем персональном сайте.

Спорт день за днем

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1K

Общество В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове. 71

Политика В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов. 2,3K

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 732

Общество Евгений Куйвашев снял часть коронавирусных ограничений в регионе Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому разрешается работа магазинов с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров. 49

Армия и оружие Пентагон выставит беспилотник против истребителя Илон Маск недавно назвал дистанционно управляемый беспилотник «убийцей истребителя F-35» и отметил, что у самолёта нет «никаких шансов» против дрона. 13

Общество Россия возобновит авиасообщение с 15 странами Росавиация решила возобновить полеты в 15 стран с 15 июля. Но прежде авиаторы намерены согласовать свой план с санитарными властями. 960

Политика Из Чехии высылают двух российских дипломатов Газетчики утверждали, что российские дипломаты привезли в Чехию яд рицин для отравления муниципальных чиновников, которые были причастны к сносу в Праге памятника маршалу Ивану Коневу и переименованию площади напротив российского посольства в честь Бориса Немцова. 18

Политика На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости. 112

Политика Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17 Прокуратура Нидерландов во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года.

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI). 1K

Общество В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области. 111

Общество В России готовятся к открытию туристического сезона Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 403

Политика Захарова получила новый дипломатический ранг Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. 755

Культура Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2» Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались. 1,6K

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 107

Политика Кремль: Путин знает о ситуации вокруг программы Никиты Михалкова Президент России Владимир Путин в курсе ситуации вокруг авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», которую стали показывать на YouTube после того, как один из выпусков сняли с эфира телеканала «Россия-24». 182