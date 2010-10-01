Общество

Агентство МоскваАгентство МоскваСергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы. Об этом он написал на своем персональном сайте.
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Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Национальная служба новостей09:08

Собянин разрешил допустить 10 процентов болельщиков на стадионы

Вечерняя Москва07:58

Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Агентство Москва07:46

В Москве разрешили посещение футбольных стадионов - мэр

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Мэр Москвы разрешил пустить болельщиков на стадионы

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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