Общество
Агентство МоскваСергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы. Об этом он написал на своем персональном сайте.
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Происшествия
Автомобиль въехал в толпу протестующих в США
NewInform 02:47
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
Общество
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и графики прогулок.
РИА Новости 09:01
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Общество
В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел
Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
Политика
В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции
Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 06 июня в 08:34
Общество
Евгений Куйвашев снял часть коронавирусных ограничений в регионе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому разрешается работа магазинов с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров.
РБК Екатеринбург 10:43
Армия и оружие
Пентагон выставит беспилотник против истребителя
Илон Маск недавно назвал дистанционно управляемый беспилотник «убийцей истребителя F-35» и отметил, что у самолёта нет «никаких шансов» против дрона.
Популярная механика 10:29
Общество
Россия возобновит авиасообщение с 15 странами
Росавиация решила возобновить полеты в 15 стран с 15 июля. Но прежде авиаторы намерены согласовать свой план с санитарными властями.
Рамблер вчера в 08:25
Политика
Из Чехии высылают двух российских дипломатов
Газетчики утверждали, что российские дипломаты привезли в Чехию яд рицин для отравления муниципальных чиновников, которые были причастны к сносу в Праге памятника маршалу Ивану Коневу и переименованию площади напротив российского посольства в честь Бориса Немцова.
Наша версия вчера в 11:10
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
AvtoVolgograda.ru 07:08
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокуратура Нидерландов во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года.
Lenta.ru 10:06
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Происшествия
Ивановских полицейских осудили за пытки электротоком
Российская газета 08:32
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Общество
В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток
Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости 10:23
Общество
В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Политика
Кремль: Путин знает о ситуации вокруг программы Никиты Михалкова
Президент России Владимир Путин в курсе ситуации вокруг авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», которую стали показывать на YouTube после того, как один из выпусков сняли с эфира телеканала «Россия-24».
БИЗНЕС Online 06:15
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58