Общество

Агентство МоскваАгентство МоскваСергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы. Об этом он написал на своем персональном сайте.
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Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Национальная служба новостей09:08

Собянин разрешил допустить 10 процентов болельщиков на стадионы

Вечерняя Москва07:58

Мэр Москвы объявил о поэтапной отмене большинства ограничений

Bobsoccer07:25

Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы

Агентство Москва07:46

Мэр Москвы разрешил пустить болельщиков на стадионы

Спорт день за днем07:45

В Москве с 16 июня разрешат посещать спортивные мероприятия

Sports.ru07:30

В Москве разрешили посещение футбольных стадионов - мэр

Евро-футбол.ру07:57
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Общество

Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в Москве

Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня, сообщил мэр Сергей Собянин.
RT на русском 07:25
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Происшествия

ФСБ задержала членов наркогруппировки за сбыт кокаина в Москве

Газета.Ru 12:11
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Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия 12:25
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Общество

В Пермском крае инвалид ползла на четвереньках до магазина

АиФ Пермь 09:39
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Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского диджея

Немецкая полиция на прошлой неделе по запросу США задержала российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, сообщается на странице музыканта в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 20:43
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Шоу-бизнес

Седокова в ванной в соблазнительной позе заставила подписчиков кричать

37-летняя украинская и российская певица и телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала подписчиков своего Instagram горячим снимком из ванной.
Московский Комсомолец вчера в 03:01
Общество

Народные артисты попросили Путина отклонить закон о едином регистре. Путин его подписал

В интернете размещен ролик с обращениями популярных российских актеров театра и кино к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о создании единого федерального регистра, содержащего оцифрованную информацию о гражданах страны.
Znak.com 09:06
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Наука

Ученые из СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета разработали первую виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы динозавра.
ToDay News Ufa 05 июня в 23:44
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Политика

Bloomberg: переговоры России и США по ядерному оружию пройдут 22 июня

Россия и США проведут новый раунд переговоров по контролю над ядерными вооружениями в Вене 22 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.
RT на русском 13:48
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Общество

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru 11:16
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Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
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Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
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Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
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Политика

Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США

Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
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Общество

Путин подписал закон о блокировке приложений с пиратским контентом

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права.
Коммерсантъ 12:20
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Общество

Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»

«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
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Киберспорт

Праздник для ПК-геймеров: На PC Gaming Show 2020 покажут десятки игр – анонс приготовили даже создатели Persona 5

Некий сюрприз для ПК-геймеров приготовила даже компания Atlus, известная по созданию Persona 5, которая очень редко выпускает игры на ПК.
Srnsk 11:23
Общество

В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда

Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
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Происшествия

Начальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.
Коммерсантъ 13:17
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Происшествия

Десять тонн нефти разлилось из скважины в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 т нефти вперемешку с другими жидкостями из-за разгерметизации скважины.
Газета.Ru 10:02
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
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В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
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Армия и оружие

В Балтийском море начались учения НАТО

Военнослужащие альянса проверяют готовность к совместным действиям в Балтийском море. В Балтийском море начались учения НАТО.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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