Общество
Агентство МоскваСергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы. Об этом он написал на своем персональном сайте.
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Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали изнасилования
Девушка подчеркнула, что «зверское преступление» совершили все трое – в том числе оправданные Эдуард Матвеев и Салават Галиев.
Горобзор.ру вчера в 13:53
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Происшествия
Начальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.
Коммерсантъ 13:17
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Общество
В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
Lenta.ru 15:19
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Экономика
Путин поручил выделить «Росагролизингу» миллиарды рублей
Выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга» до 25 июня поручил правительству президент России Владимир Путин, 7 июня сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна 13:57
Музыка
Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен
Piter.tv 07:50
Общество
В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда
Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Космос
Роскосмос запатентовал устройство для ловли космического мусора
"Роскосмос" запатентовал устройство-уборщика космического мусора на околоземной орбите, говорится в бюллетене Роспатента.
Piter.tv вчера в 15:00
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Политика
Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
Общество
В Саратовской области отменяется пропускной режим
Пропускной режим, введенный в Саратовской области из-за угрозы коронавируса, отменяется.
Saratovnews 12:32
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
Политика
В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции
Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
Политика
Путин присвоил Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки»
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ" академику РАН, сопредседателю рабочей группы по поправкам к Конституции РФ Хабриевой Талии, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:51
Общество
Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5
Российская газета 14:55
Игры
В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в «Ведьмаке 3»
Разработчики считают, что скачок в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 после «Ведьмаке 3» сопоставим с различием дизайна уровней в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3». В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в третьем «Ведьмаке».
Cyber.sports.ru 03:46
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер 01:47
Культура
Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат-2»
Как указали в пресс-службе, кадры с беспорядками в США под композицию «Гудбай, Америка» были показаны не во время титров по окончании фильма, а в ходе начавшейся новостной программы «Время».
RT на русском 06:01
Общество
Брайтон-Бич в Нью-Йорке взяли под охрану русскоязычные байкеры
RuNews24.ru 10:39
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись домой. Сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри.
Известия 12:25