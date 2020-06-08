Коронавирус
Агентство МоскваСергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы. Об этом он написал на своем персональном сайте.
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Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Происшествия
Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД.
Ведомости 17:11
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com вчера в 13:39
Наука
Разработан новый метод лечения диабета первого типа
При диабете первого типа специфические типы иммунных клеток под названием «эффекторные Т-клетки» ошибочно атакуют островковые клетки в поджелудочной железе, которые продуцируют инсулин.
Rusargument вчера в 14:53
Общество
Собянин объяснил основную задачу самоизоляции
Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости.
REGNUM 08:20
Технологии
Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office
На отказ от Windows в пользу Linux властям Гамбурга выделили всего пять лет Текстом соглашения определен и общий принцип разработки нового ПО для чиновников.
CNews 02:25
Общество
В США найден клад стоимостью в миллион долларов
В США обнаружены сокровища, спрятанные коллекционером Форрестом Фенном. Стоимость клада оценивается в миллион долларов, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 11:50
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Культура
Сериал «Анка с Молдаванки» стартует на канале «Россия»
Экономика сегодня 07:01
Шоу-бизнес
Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир
Слово и Дело 12:50
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Piter.tv вчера в 08:32
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна 06:55
Политика
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе
«Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.
Агентство Москва 16:55
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Футбол
Кокорин передал в музей спортивной славы Сочи свою игровую футболку
Клуб «Сочи» пополнил футбольную коллекцию музея футбольным мячом с автографами футболистов, игровой футболкой Кокорина и общекомандной фотографией.
Бомбардир.ру 16:44
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
Общество
В Петербурге открываются непродовольственные магазины
Gazeta.SPb 02:18
Общество
Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы
Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы Лера Кудрявцева поздравила Игоря Макарова с годовщиной их свадьбы.
Экспресс газета 02:40
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15