Экономика
ТАСССобянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей. Об этом сообщается в документе, размещенном во вторник на официальном сайте мэра.
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Футбол
Динияр Билялетдинов: «Чемпионство-2004 помню хорошо, словно вчера было»
Спорт-Экспресс 10:48
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.
RT на русском 10:44
Политика
Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны — участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Теннис
Федерер обыграл Берреттини на Итоговом турнире ATP
ProstoProSport 10:47
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Армия и оружие
Израиль ответил на обстрел из сектора Газа морской блокадой
Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа, ПВО страны перехватили только 20 из 50 выпущенных ракет.
Росбалт 07:23
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru вчера в 04:45
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском вчера в 18:45
Общество
В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России
Отток российских туристов из Грузии компенсируется благодаря специальной маркетинговой кампании по активизации туристического потока из других государств.
РБК 08:45
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Футбол
Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском 12:17
Общество
В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова
На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
REGNUM 03:22
Происшествия
Угрожавший судье Мосгорсуда признал свою вину
Один из задержанных по делу об угрозах судье Мосгорсуда, Алексей Вересов, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
Известия 11:37
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Кино
Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска и другие на премьере «Ангелов Чарли» в Лос-Анджелесе
Актерский состав нового фильма «Ангелы Чарли» представил картину на премьере в Лос-Анджелесе — на красной дорожке появились Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска и другие звезды перезапуска.
Salt Mag 06:09
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Культура
Как начался 4-й сезон «Рика и Морти»
Первая же серия 4-го сезона «Срань Будущего: Прикзрак в Мортпехах», вышедшая 10 ноября, начинается с семейного завтрака в семье Смитов.
Вокруг ТВ 10:28
Политика
Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
RT на русском 12:24
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Интернет
Instagram запустил аналогичный TikTok видеосервис
По данным издания, с помощью функции Instagram Reels владельцы гаджетов, работающих под управлением iOS и Android, могут наложить музыкальный фрагмент, взятый из коллекции Facebook (владеет сервисом Instagram) свое видео (продолжительностью до 15 секунд), а также добавить спецэффекты в виде всплывающих в нужный момент подписей.
РБК 12:28
Технологии
В работе Disney+ произошел сбой сразу после запуска
Стриминговый сервис Disney+ запустили 12 ноября. Почти сразу в его работе произошел сбой, следует из данных Downdetector.
Полит.ру 11:14
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Космос
SpaceX запустила ещё 60 интернет-спутников
SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников сети Starlink.
Общественное телевидение России вчера в 17:31
Футбол
Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.
Матч ТВ 06:37
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитра
Vprognoze.ru вчера в 12:55