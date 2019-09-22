РПЛ

Экспресс газетаЭкспресс газетаСергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие

ЦСКА — Краснодар
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Сергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие В воскресенье, 22 сентября, в Москве встретятся футболисты ЦСКА и "Краснодара". Обе команды идут в числе лидеров чемпионата РПЛ.
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У ЦСКА кадровая катастрофа перед «Краснодаром». Что теперь делать?

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«Я календарь переверну». Кто первым забудет «черный четверг»?

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В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня стартует 10-й тур

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ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

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В дерби униженных Европой ставим на гостей. Прогнозы на ЦСКА — «Краснодар»

Sport24.ruвчера в 20:51

ЦСКА - Краснодар. Прогноз и ставки на матч 10 тура РПЛ 22 сентября

КП - Кубань20 сентября в 09:01

Прогноз Непомнящего на матч ЦСКА - «Краснодар»

Sport.ru08:29
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Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
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Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Газета.Ru 03:49
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Армия и оружие

WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана

Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.
Pravda.Ru 04:11
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались

26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru 04:27
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество

Тайфун «Тапа» приближается к Приморью

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Гаджеты

Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google

В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera вчера в 03:08
Здоровье

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Гаджеты

Новый iPhone 11 Pro Max разобрали и проверили на ремонтопригодность

Специалисты из iFixit наконец добрались до iPhone 11 Pro Max и разобрали его.
Ferra вчера в 08:43
Армия и оружие

Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии

Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
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Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика

Лещенко пожаловался, что Джулиани загубил его политическую карьеру

Экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что готов предоставить американскому Конгрессу доказательства попыток вмешательства в украинскую политику Рудольфа Джулиани.
Украина.ру 05:46
Происшествия

18-летнюю россиянку убили в подъезде дома 50 ударами ножа

Lenta.ru 08:22
Армия и оружие

Шойгу заявил о ежедневных атаках стран Запада на системы военной связи

Западные страны ежедневно предпринимают сотни попыток внедрения в системы связи Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».
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Происшествия

Российский боксер упал с балкона и погиб в Таиланде

Lenta.ru 08:27
Космос

Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев

Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.
N+1 20 сентября в 10:35
Происшествия

Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом

Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru 06:54
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Космос

Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны и Марса

News.ru вчера в 13:33
Армия и оружие

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета 20 сентября в 19:25
Происшествия

В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб

В Москве неизвестный похитил у безработного автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 млн руб. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РБК 08:14
Шоу-бизнес

Цискаридзе удивился данным СМИ о своей пенсии

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Украинская делегация отказалась ехать на сессию ПАСЕ

Украинская делегация отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Порошенко прокомментировал информацию о подготовке путча

Депутат от президентской партии «Слуга народа» Богуцкая заранее сообщит о том, когда экс-президент Украины Порошенко начнет путч.
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Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья

News.ru 19 сентября в 21:08
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой

Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Музыка

Алла Пугачева подвергла критике Ксению Собчак

Российская певица Алла Пугачева подвергла жесткой критике Ксении Собчак, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:11
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