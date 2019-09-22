РПЛ
Экспресс газетаСергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие
Сергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие В воскресенье, 22 сентября, в Москве встретятся футболисты ЦСКА и "Краснодара". Обе команды идут в числе лидеров чемпионата РПЛ.
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Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Армия и оружие
WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана
Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.
Pravda.Ru 04:11
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались
26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru 04:27
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera вчера в 03:08
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Гаджеты
Новый iPhone 11 Pro Max разобрали и проверили на ремонтопригодность
Специалисты из iFixit наконец добрались до iPhone 11 Pro Max и разобрали его.
Ferra вчера в 08:43
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика
Лещенко пожаловался, что Джулиани загубил его политическую карьеру
Экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что готов предоставить американскому Конгрессу доказательства попыток вмешательства в украинскую политику Рудольфа Джулиани.
Украина.ру 05:46
Армия и оружие
Шойгу заявил о ежедневных атаках стран Запада на системы военной связи
Западные страны ежедневно предпринимают сотни попыток внедрения в системы связи Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 06:42
Космос
Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев
Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.
N+1 20 сентября в 10:35
Происшествия
Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом
Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru 06:54
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Космос
Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны и Марса
News.ru вчера в 13:33
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета 20 сентября в 19:25
Происшествия
В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб
В Москве неизвестный похитил у безработного автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 млн руб. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РБК 08:14
Шоу-бизнес
Цискаридзе удивился данным СМИ о своей пенсии
ТК Звезда 08:19
Политика
Украинская делегация отказалась ехать на сессию ПАСЕ
Украинская делегация отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Sputnik Литва вчера в 07:35
Политика
Порошенко прокомментировал информацию о подготовке путча
Депутат от президентской партии «Слуга народа» Богуцкая заранее сообщит о том, когда экс-президент Украины Порошенко начнет путч.
ИА Новороссия 03:39
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Музыка
Алла Пугачева подвергла критике Ксению Собчак
Российская певица Алла Пугачева подвергла жесткой критике Ксении Собчак, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:11