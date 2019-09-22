Сергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие В воскресенье, 22 сентября, в Москве встретятся футболисты ЦСКА и "Краснодара". Обе команды идут в числе лидеров чемпионата РПЛ.

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Сергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие

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