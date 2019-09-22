РПЛ

Экспресс газетаЭкспресс газетаСергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие

ЦСКА — Краснодар
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Сергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие В воскресенье, 22 сентября, в Москве встретятся футболисты ЦСКА и "Краснодара". Обе команды идут в числе лидеров чемпионата РПЛ.
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Подробнее о событии

У ЦСКА кадровая катастрофа перед «Краснодаром». Что теперь делать?

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Прогноз Генича на матч ЦСКА - «Краснодар»

Sport.ru06:59

ЦСКА - Краснодар. Прогноз и ставки на матч 10 тура РПЛ 22 сентября

КП - Кубань20 сентября в 09:01

ЦСКА — «Краснодар»: главный матч тура. LIVE!

Sport24.ru04:00

Сергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие

Экспресс газетавчера в 03:00

ЦСКА — «Краснодар». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч десятого тура чемпионата России по футболу 22 сентября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 02:02

ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Романа Нагучева на матч 10-го тура РПЛ в Москве

Чемпионат07:00
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Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости вчера в 03:06
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Наука

Водопроводная вода может быть причиной развития рака

Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Политика

Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между армиями России и Украины.
Известия 02:28
Наука

Из березовой фанеры создали микрофлюидный чип

МедиаПоток 06:16
Авто

Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России

21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 19 сентября в 08:39
Религия

21 сентября Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября Русская Православная Церковь празднует первый из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Екатеринбург в интернете вчера в 04:00
Футбол

«Локомотив» выиграл у «Оренбурга» в чемпионате России

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в выездном матче 10-го тура чемпионата России.
РБК 06:55
Кино

Сталлоне рассказал, кто из актеров претендовал на роль Рэмбо

РИА Новости 05:23
Финансы

Сбербанк рассказал, сколько денег на учебу дает россиянам в кредит

Средняя сумма образовательного кредита с господдержкой, выдаваемого Сбербанком, составляет 115 тысяч рублей.
Народные новости 04:15
Авто

Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису

32CARS.ru вчера в 07:15
Здоровье

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.
РИА Новости 05:45
Общество

Первый снег выпал в Челябинской области

В воскресение, 22 сентября, первый снег выпал в Челябинской области. Южноуральцы увидели белые хлопья возле горного хребта Уреньга.
Первый областной 05:52
Политика

Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.
Газета.Ru 06:49
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда

21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Экономика

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой

Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Политика

Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию

Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
Life.ru 20 сентября в 12:09
Экономика

В России резко подорожал лосось

Цена на килограмм кеты на Дальнем Востоке выросла на 17% (цена – 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе – на 47% (до 250 руб.).
Ведомости 19 сентября в 08:30
Наука

Эффективность половины одобренных в ЕС за два года лекарств от рака поставили под сомнение

В новом исследовании ученые проанализировали доказательную базу, на основании которой EMA одобрило новые противораковые препараты в 2014-2016 годах, и фокусировались на дизайне исследований и риске систематических ошибок.
N+1 19 сентября в 14:47
Политика

Почему экономический спад в США может начаться до президентских выборов 2020 года

Финансовые директора ведущих компаний мира прогнозируют, что во второй половине 2020 года в США наступит экономический спад.
RT на русском 04:34
Общество

В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Футбол

«Динамо» и «Сочи» объявили составы на матч РПЛ

Сегодня, 22 сентября футболисты московского «Динамо» примут в родных стенах «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ.
ProstoProSport 05:56
Политика

В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»

РИА Новости 20 сентября в 11:46
Армия и оружие

Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
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