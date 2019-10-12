Хоккей
ЧемпионатСергей Зубов отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи»
Что будет с Зубовым Зубов обладает огромным опытом – на тренерской работе он уже восемь лет, помимо «Сочи», трудился в ЦСКА и СКА. Интерес со стороны клубов к нему точно будет, а, учитывая, как часто случаются отставки в КХЛ, быть может, даже в этом сезоне.
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