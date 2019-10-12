Хоккей

ЧемпионатЧемпионатСергей Зубов отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи»

Что будет с Зубовым Зубов обладает огромным опытом – на тренерской работе он уже восемь лет, помимо «Сочи», трудился в ЦСКА и СКА. Интерес со стороны клубов к нему точно будет, а, учитывая, как часто случаются отставки в КХЛ, быть может, даже в этом сезоне.
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В КХЛ 3-я отставка за полтора месяца. Зубова убрали из «Сочи» за неудачи и скучный хоккей

Sport24.ru09:30

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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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