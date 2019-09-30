Футбол
РИА НовостиКононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|70′
|71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
|74′
|89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
9
Мирзов
25
Мельгарехо
23
Ларссон
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ. Тренер сам подал заявление об увольнении.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Широков раскритиковал решение «Спартака» назначить Кузнецова и. о. главного тренера
Матч ТВ29 сентября в 15:33
Красно-белая рекурсия. «Спартак» прекратил сотрудничество с главным тренером Кононовым
ТАСС29 сентября в 18:15
Кононова никогда не увольняли. Четыре раза он подавал в отставку, два раза шел на повышение
Sports.ru29 сентября в 16:04
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:0 (1-й тайм)
Московский «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
REGNUM 06:38
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Политика
Оливер Стоун рассказал об интервью с Путиным
Американский режиссер Оливер Стоун интервью газете Die Welt рассказал, что очень гордится своим интервью с президентом России Владимиром Путиным, проведенное для подготовки фильма «Путин».
Rambler News Service 12:54
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Политика
В Ереване началось заседание глав стран ЕАЭС
В Ереване началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.
Sputnik Кыргызстан 06:16
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Автоновости дня вчера в 22:46
Энергетика
Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель
Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель.
Интерфакс вчера в 12:06
Политика
В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России
Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Авто
Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
CarsWeek.ru 09:55
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов дела о беспорядках
По информации «Белого счётчика», на территорию митинга прошли 24,5 тыс. человек.
Говорит Москва 29 сентября в 10:16
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Единоборства
Деревянченко считает, что в первом бою с Альваресом победил Головкин
Украинский боксёр Сергей Деревянченко выразил мнение относительно поединков казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.
RT на русском 29 сентября в 16:36
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у "чешки" отняли Dacia, Hyundai и Kia.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Экономика
С 1 октября в России подрастут пенсии и зарплаты
Согласно изменениям, пенсии военных и силовиков увеличатся на 6,3 %. Под новый закон попадут 2,6 млн человек, которые прошли военную службу по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН и других ведомств.
Мурманский вестник вчера в 14:09
Футбол
Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport 11:41
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.
ТАСС 15:00
Политика
Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет
Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
ФАН 00:43