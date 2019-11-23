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Говорит МоскваСергея Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат во время баттла
Выиграл коллектив Сергея Шнурова со счётом 4:3. После концерта рэпера задержали. Сергею Шнурову и Noize MC выписали штрафы в размере 500 рублей на каждого. Посмотреть эту публикацию в Instagram За мат придётся заплатить.
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Благороднейшие поэты России. Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат в литературном поединке
Секрет фирмывчера в 16:33
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