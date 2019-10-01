Политика

ВедомостиВедомостиСергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента может быть установлен его бронзовый бюст.
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с чего всё началось

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, рассказали «Ведомостям» несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и подтвердил высокопоставленный чиновник кремлевской администрации.
Ведомостивчера в 17:56

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«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

Коммерсантъ02:15

Генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову присвоили звание Героя России

Эхо Москвы01:31

СМИ: главе «Ростеха» Чемезову присвоено звание Героя России

Московский Комсомолецвчера в 18:11

«Ведомости» узнали о присвоении главе «Ростеха» Чемезову звания Героя России

Интерфаксвчера в 19:42

Путин сделал главу «Ростеха» Героем России

URA.Ruвчера в 19:34

«Ведомости» узнали о присвоении Чемезову звания Героя России

РБКвчера в 20:09

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Ведомостивчера в 17:56
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Финансы

Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке

С 1 октября снизить ипотечные ставки решили крупнейшие российские банки.
Российская газета вчера в 00:40
Кино

В Москве начались Дни узбекского кино в России

Фестиваль "Дни узбекского кино" открылся в Москве.
ТАСС вчера в 14:20
Театры

На оренбургском ТВ покажут спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»

Спектакли-победители первого этапа фестиваля "Театральное Приволжье" покажут на региональных телеканалах.
Российская газета вчера в 17:57
Политика

В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 03:05
Экономика

Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».
RT на русском 03:09
Общество

Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки

Пластик является одним из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой, его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом, но чтобы избежать ущерба для здоровья, не менее важно правильно его использовать, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:15
Кино

Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика

REGNUM вчера в 16:38
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия

Полицейские избили россиянина до смерти и оставили его тело рядом с кладбищем

Lenta.ru 02:45
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известия вчера в 23:15
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Политика

Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru 02:58
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru вчера в 14:06
Транспорт

Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября

Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Кино

Уэсли Снайпс одобрил Махершалу Али в роли Блэйда: «Он продолжит то, что я сотворил»

Кандидатура, выбранная Файги, очевидно, устроила Снайпса и по той причине, что Али продолжит то, что он сотворил.
Popcornnews.ru 02:00
Футбол

Адиев: «У меня сейчас нет амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова»

Ранее стало известно, что Адиев вошел в тренерский штаб Игоря Шалимова после отставки Рашида Рахимова.
Sport24.ru вчера в 07:29
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Музыка

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Здоровье

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru вчера в 06:04
Культура

Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»

ФедералПресс 00:46
Единоборства

В Улан-Удэ стартует женский чемпионат мира по боксу

2 октября в столице Бурятии состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин.
Вести.Ru 02:47
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском 30 сентября в 01:05
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Происшествия

В Туве пропал подросток, ушедший в тайгу за шишками

РИА Новости вчера в 23:18
Экономика

Курс доллара резко снизился на неожиданно слабом ISM

Курс доллара упал после неожиданно резкого снижения индикатора состояния производства в США, который продемонстрировал самое слабое значение с конца последней рецессии.
Profinance.ru вчера в 10:41
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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