Кино

RuNews24.ruRuNews24.ruСериал «Чернобыль» получил премию «Эмми»

«Чернобыль» получил премию как лучший мини-сериал. За лучшую режиссеру наградили режиссера проекта Йохана Ренка, а за сценарий – Крэйга Мэйзина. Сериал был представлен в 19 номинациях.
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Сериал «Чернобыль» удостоился премии «Эмми»

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