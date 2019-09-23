Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года. Церемония вручения наград прошла в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, трансляцию вел телеканал Fox.

«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»

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