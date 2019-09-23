Кино

Народные новостиНародные новости«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»

Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года. Церемония вручения наград прошла в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, трансляцию вел телеканал Fox.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

«Эмми» досмотрела «Игру престолов»

Коммерсантъ09:09

«Это номинация в категории "Любовь"!» Лучшие моменты «Эмми-2019»

РБК08:57

«Игра престолов» получила Emmy как лучший драматический сериал

ТАСС00:15

«Коммунисты России» предложили создать аналог премии Emmy

РИА Новости05:19

Сериал «Чернобыль» получил премию Emmy

Вести.Ru00:31

Сериал «Чернобыль» удостоился премии «Эмми»

Эхо Москвы11:19

Эмми 2019: за награды поборются телепроекты из 21 страны

ProfiСinema.ru20 сентября в 05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Игры

Borderlands 3 продалась тиражом 5 миллионов копий

Издательство 2K Games опубликовало отчет, посвященный успехам Borderlands 3. В нем компания рассказала, что игра разошлась тиражом пять миллионов копий и в два раза превысила показатели сиквела серии за аналогичный период.
Gmbox.ru 09:17
Общество

В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена

Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
Футбол

Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:58
Политика

Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Китая и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын его соперника на выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, получал деньги от Украины и Китая.
Известия 12:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Политика

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ

О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Политика

Госдеп возложил на Украину проблему возвращения Крыма

Крым и Донбасс сбегут от России, если «Незалежная» станет для них «магнитом».
Новый День 12:14
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

Газета.Ru 10:50
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Путешествия

Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Шоу-бизнес

Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей

Известный врач и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, лечится от опухоли мозга последней стадии.
Экономика сегодня 09:16
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Кино

Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг

В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Здоровье

Екатеринбуржцев предупредили о всплеске энтеровирусных инфекций

Сезонный подъем заболеваемости кишечными инфекциями в уральской столице продолжается.
Уралинформбюро 07:23
Политика

В городах-миллиониках для мусульман массово начнут возводить мечети

Кривое-зеркало.ру 07:25
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
Здоровье

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Экономика

Путин и Медведев обсудили бюджет

Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
The Moscow Post 06:58
Авто

Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31
Общество

Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии

LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Армия и оружие

National Interest оценил подлодки «Борей», способные уничтожить США

Корабли, от которых не могли уйти подлодки США "Это означает, что одна она способна обрушить на населенные пункты и военные базы, расположенные на расстоянии более девяти тысяч километров, 72 ядерные боеголовки", - говорится в материале National Interest.
Sputnik Таджикистан вчера в 00:34
Здоровье

Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты

Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.
Lenta.ru вчера в 13:03
Политика

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное