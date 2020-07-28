Культура
ДождьСериал «Хранители» получил 26 номинаций на премию «Эмми»
Сериал «Хранители» от HBO получил 26 номинаций на премию «Эмми». Это следует из списка номинантов, опубликованного на сайте премии. На втором месте по числу номинаций — «Удивительная миссис Мейзел», которую номинировали на премию в 20 категориях.
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Объявлены номинации на «Эмми»: за звание лучшей драмы будут сражаться «Рассказ служанки», «Мандалорец» и «Убивая Еву»
Комсомольская правдавчера в 14:20
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Согласно источникам, на которые ссылается Financial Times, совсем недавно трейдер заработал девятизначную сумму, зашортив акции Wirecard перед ее крахом.
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Названа сумма гонорара бывшего мужа Жанны Фриске за новое шоу
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UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.
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Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
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Губернатор Алтая призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в Барнауле
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Turkish Airlines 2 августа возобновит рейсы из Пулково в Стамбул
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