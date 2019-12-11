Я не думаю. Президент не смотрит сериалы, поэтому убежден, что не смотрел, и также убежден, что смотреть не будет, потому что времени у него нет.

Сериал "Слуга народа", в котором главную роль исполнил президент Украины Владимир Зеленский, выйдет на ТНТ, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала. Отмечается, что первые три серии телевизионного шоу покажут в среду, 11 декабря.

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