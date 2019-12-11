Общество

Газета.RuГазета.RuСериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Сериал "Слуга народа", в котором главную роль исполнил президент Украины Владимир Зеленский, выйдет на ТНТ, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала. Отмечается, что первые три серии телевизионного шоу покажут в среду, 11 декабря.
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Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским покажут по ТНТ

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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли

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На российском телевидении покажут украинский сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

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ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли

ТАСС13:26
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