Общество
Газета.RuСериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Сериал "Слуга народа", в котором главную роль исполнил президент Украины Владимир Зеленский, выйдет на ТНТ, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала. Отмечается, что первые три серии телевизионного шоу покажут в среду, 11 декабря.
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