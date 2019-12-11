Общество

ИзвестияИзвестияТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Телеканал ТНТ не собирался показывать в эфире больше трех серий сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом рассказали в пресс-службе канала. 11 декабря впервые на российском телевидении появился сериал «Слуга народа».
Читать в источнике
Комментировать407

Подробнее о событии

ТНТ будет показывать сериал «Слуга народа» на своей онлайн-платформе Premier

ТАСС16:54

ТНТ вырезал шутку про Путина из сериала «Слуга народа» с Зеленским

Газета.Ru16:55

«Обычное хамство и образ Путина как врага». Депутат Госдумы посмотрел «Слугу народа» перед премьерой на ТНТ

Дождь15:13

ТНТ больше не будет показывать в эфире сериал «Слуга народа» с Зеленским

Ведомости14:50

ТНТ вырезал шутку про Путина из сериала «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ13:41

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК16:29

Российский телеканал ТНТ отказался от дальнейшего показа украинского сериала «Слуга народа»

Эхо Москвы16:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Авто

Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку

Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести вчера в 09:16
Политика

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК 07:22
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.
РИА Новости 17:34
Здоровье

Опрос: почти половина россиян не доверяют назначениям врачей

Нейрохирург о ненужных операциях и вопросах, которые стоит задать врачу Подробнее Как правило, граждане обращаются к другим специалистам, фармацевтам, чтобы проверить назначения медиков или обсуждают диагноз с близкими.
Православие и Мир 08:42
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Футбол

«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала победу над лондонским «Тоттенхэмом».
RT на русском 16:52
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Финансы

Украинская гривна продолжила бить рекорды

Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
Компания вчера в 06:03
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

Piter.tv 01:32
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

РБК вчера в 02:20
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Футбол

Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи»

Карло Анчелотти покинул пост наставника "Наполи", о чем клуб объявил после победы в заключительном туре группового этапа над бельгийским "Генком" (4:0), благодаря чему итальянская команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов.
ProstoProSport вчера в 23:04
Политика

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ 13:02
Общество

В Канаде совершил полет первый электрический самолет

Отмечается, что в ближайшее время компания запустит процесс сертификации двигательной системы, оснащая самолеты такого рода электродвигателями.
Rostov gazeta 09:54
Кино

Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»

Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 10:06
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Здоровье

Пик заболеваемости гриппом в Италии придется на Рождество

По прогнозам медиков, пик заболеваемости придется на рождественские праздники.
REGNUM 07:14
Происшествия

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Интерфакс 08:49
Политика

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости 09 декабря в 15:06
Общество

Дания назвала авторов жалобы на «Северный поток — 2»

Жалобу на решение Дании об утверждении маршрута газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря подали польская экологическая организация.
ИА Новороссия 15:23
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Авто

Mercedes-Benz официально представил новый GLA

Компания Mercedes-Benz представила компактный паркетник GLA нового поколения.
Somanyhorses 10:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк останется парализованной

Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Евразия Daily 07:50
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.
Известия 16:25
Футбол

Игорь Меньщиков оставил должность главного тренера «Ротора»

RuNews24.ru 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное