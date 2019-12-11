Общество
ИзвестияТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Телеканал ТНТ не собирался показывать в эфире больше трех серий сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом рассказали в пресс-службе канала. 11 декабря впервые на российском телевидении появился сериал «Слуга народа».
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Общество
В Канаде совершил полет первый электрический самолет
Отмечается, что в ближайшее время компания запустит процесс сертификации двигательной системы, оснащая самолеты такого рода электродвигателями.
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Политика
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
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Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
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