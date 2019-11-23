Общество
Российская газетаСерийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года. Об этом сообщил информагентству ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.
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с чего всё началось
Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.ТАСС01:51
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Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
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